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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擬花4800億軍購向川普交保護費？　羅智強：擔心美國討厭賴清德

▲總統賴清德出席2024 APEC領袖代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

英國金融時報日前報導，台灣研擬購買總值逾150億美元（約台幣4878億元）的美國武器，藉此向即將上台的川普新政府，表明台灣加強抵禦中國大陸的決心。對此，國民黨立委羅智強表示，現在美國政府對賴清德政府有無看重？他擔心美國對台灣是「厭賴論」、討厭賴清德，當美國「保護費」開出來時，弱勢賴清德政府要怎麼跟川普政府溝通，是政府接下來的重大難題。

對於台灣將花4800億元對美軍購，羅智強表示，訊息正確與否，相關政府單位應該來說明，川普日前曾表示希望台灣國防預算提高到GDP10%，也就是2兆6千億，換言之，真的按照川普要求保護費，政府可能停擺，但也有人說，川普只是訂一個目標值。

羅智強提到，現在「強勢川普、弱勢賴清德」，歷任總統從陳水扁、馬英九到蔡英文，當選後三個月內訪問美國，無一例外。民進黨一直強調跟美國關係多好，至今賴清德無法出訪，無法到美國過境，衡量台美關係當然有實質因素，但也有象徵因素。

羅智強續指，現在美國政府對賴清德政府有無看重？大家講「疑賴論」，但他擔心的是「厭賴論」、討厭賴清德；「輕賴論」，輕視賴清德；「小賴論」，小看賴清德。現在可能厭賴，前面三位總統就職三個月內就能訪美，賴清德就職半年還沒有訪美，所以才傳出要去夏威夷，美方反應不置可否，我國總統過境最常去的就是洛杉磯，因為南加州僑胞多。

羅智強指出，當保護費開出來時，弱勢賴清德政府要怎麼跟川普政府溝通，怎樣保障台灣跟美國盟誼，也保障台灣內部國家發展需要的方向，包括預算分配，這才是賴清德接下來要面對的重大難題。
 

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