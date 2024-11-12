快訊／台中阿北掉落3米深「機械車位坑洞」　緊急送醫

▲台中一名男子今早掉入機械車位下方坑洞，所幸意識清楚。（圖／民眾提供，下同）
記者許權毅／台中報導
台中市北區德化街一棟社區大樓今（12）早傳出意外，一名年約80多歲男子，在社區停車場內不明原因墜落至機械車位下方坑洞，警消獲報後前往救援，趕緊將人從約3米深的坑洞救起，所幸男子意識清楚，僅右腳膝蓋疼痛，已經由救護車將人送往中國附醫治療。
台中消防說，今日10時許獲報後，立即由文昌分隊3車6人前往搶救，使用用掛梯協助攙扶民眾脫困，該名男性約80歲、意識清楚、右膝疼痛，送往中國附醫。
▲台中一名男子今早掉入機械車位下方坑洞，所幸意識清楚。（圖／民眾提供，下同）
記者許權毅／台中報導
台中市北區德化街一棟社區大樓今（12）早傳出意外，一名年約80多歲男子，在社區停車場內不明原因墜落至機械車位下方坑洞，警消獲報後前往救援，趕緊將人從約3米深的坑洞救起，所幸男子意識清楚，僅右腳膝蓋疼痛，已經由救護車將人送往中國附醫治療。
台中消防說，今日10時許獲報後，立即由文昌分隊3車6人前往搶救，使用用掛梯協助攙扶民眾脫困，該名男性約80歲、意識清楚、右膝疼痛，送往中國附醫。
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