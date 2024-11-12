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社會 社會焦點 保障人權

獨／金髮黑絲女大生當荷官！一中商圈撲克名店被抄...警逮57人

記者許權毅／台中報導

台中市一中商圈一間德州撲克牌店「掛羊頭賣狗肉」，以競技協會名稱為掩護，實際上則是經營賭場，該店找來5名女大生當荷官，一身專業套裝搭配黑絲襪，藉此吸引賭客。7日晚間警方蒐證備妥後前往突擊，當場逮捕洪姓負責人、荷官等14人，現場還有43名賭客，都遭帶回送辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一中商圈一間德州撲克名店以協為為名義，實際上進行賭博，明目張膽，7日遭逮。（圖／記者許權毅翻攝）

《ETtoday新聞雲》掌握，7日晚間9點多，位在一中商圈角落的德州撲克牌名店，突然出現大批員警，且持搜索票進入，讓在場民眾嚇傻。原來該店雖為協會名義進行交流，但成員繳納錦標賽「報名費」後，不只進行交流，還出現「現金」，但該店也不像地下賭場隱匿在暗室，反而直接在明亮店面裡進行，讓檢警盯上。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼警方在7日晚間持搜索票前往，當場逮捕大量賭客、負責員工。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

第二警分局回應，該賭場自6月起開始營業，且位置就在中國醫藥大學之間中華路上，並與附近其他高中、大學距離均不遠，以「某撲克競技協會」為掩護，暗中從事賭博活動。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼賭場找來女大生前來打工，擔任荷官。（圖／記者許權毅翻攝）

該賭場找來年輕貌美的女大學生身著黑色短裙、黑絲襪擔任荷官，誘使民眾參與不法行為。經警方長期蒐證，取得賭博證據後，向台中地院聲請搜索票，隨後在該店假借舉辦錦標賽吸引大量賭客時段，突擊搜索，一舉查獲犯嫌洪姓犯嫌等14人共同經營職業賭場，及蕭姓賭客等43人正在進行賭博。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該協會在事發隔日閉門整天，因為負責人、員工全被送進地檢署。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

現場當場扣押錦標賽表格、現金27萬6000元、員工打卡單、撲克牌、籌碼、對講機、點鈔機等多項證物。全案經警詢後，14名負責人、員工遭送辦（賭客部分暫予不解送），台中地檢署新收公告還出現一片「賭博海」。

第二分局特別提醒市民，從最早麻將社、部分桌遊館掛羊頭賣狗肉及近年時興的德州撲克牌體驗館，業者一再變更名稱及虛構營業項目，但店內除賭博及賭具外，無其他服務，令人懷疑除供賭博抽頭外，如何負擔店租、人事等營運成本？參與賭博不僅違法，還會使參與者遭受經濟損失，進而引發家庭失和、財務危機等社會矚目問題。

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