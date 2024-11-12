台中一口氣增加27處科技執法！地點揭曉　12月正式啟用

▲台中市將新增27處科技執法，全市總計將有68處。（圖／ETtoday資料照）
記者許權毅／台中報導
台中市警局今日公布，將在12月1日正式啟用新建置的27處科技執法，新增點是根據台中市車禍數據統計，百大肇事路口以及各分局十大肇事路口進行規劃，將取締闖紅燈、不依標誌號誌行駛、跨越雙白線以及不讓行人，名單如下：
|序號
|地點
|違規行為
|1
|西區臺灣大道與五權路口
|闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人
|2
|西區臺灣大道與民權路口
|闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛
|3
|西區東興路與公益路口
|闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人
|4
|西區自由路與林森路口
|闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人
|5
|南區建國北路與東興路口
|闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人
|6
|東區精武路與旱溪西路口
|不依標誌標線號誌指示行駛、跨越雙黃線
|7
|東區精武路與進化路口
|闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人
|8
|南屯區向上路與忠勇路口
|闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛
|9
|南屯區忠勇路與永春南路口
|闖紅燈、跨越雙黃線、不停讓行人
|10
|南屯區黎明路與環中路口
|闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛
|11
|西屯區臺灣大道與河南路口
|闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人
|12
|西屯區臺灣大道與工業區一路口
|闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛
|13
|烏日區高鐵東路與高鐵五路口
|闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛
|14
|北區三民路與育才北路口
|不停讓行人(四向)
|15
|北區雙十路與精武路口
|闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛
|16
|北區太原路與崇德路口
|闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人
|17
|北區中清路與五權路口
|闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛
|18
|北屯區太原路與南京東路口
|闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人、違規停車
|19
|北屯區太原路與北屯路口
|闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛
|20
|北屯區敦富路與松竹路口
|闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人
|21
|大雅區民生路與神林南路口
|闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人
|22
|大甲區中山路與育英路口
|闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛
|23
|豐原區中山路與大洲路口
|闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛
|24
|豐原區中正路與信義街口
|闖紅燈、不停讓行人
|25
|太平區市民大道與環中東路口
|闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛
|26
|東勢區豐勢路與東關路7段口(北端)
|闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛
|27
|石岡區明德路(西段)與豐勢路口
|闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛
台中市警局交通大隊說，台中目前有41處路口科技執法，統計今年1至10月，舉發共8萬2839件交通違規，占所有交通違規總舉發件數161萬2814件的5.1%，而事故件數卻較去年同期下降近3成，有效改善路口交通安全。
警方說，全數68處科技執法路口，依各路口實際狀況廣設路口四個行向警示牌面，合計共607面，目的就是能更明確提醒用路人遵守交通，減速慢行。
市警局局長李文章表示，設置科技執法設備可以輔助警方執法也是未來的趨勢，再次強調目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，降低交通事故的發生，從設置科技設備執法後，交通事故發生率顯著下降，請大眾勿抹黑或曲解科技執法設置用意，籲民眾換位思考，行車到路口慢、看、停，禮讓行人優先行，才能大幅降低車禍事故之發生。
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