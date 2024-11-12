台中一口氣增加27處科技執法！地點揭曉　12月正式啟用

▲台中市將新增27處科技執法，全市總計將有68處。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市警局今日公布，將在12月1日正式啟用新建置的27處科技執法，新增點是根據台中市車禍數據統計，百大肇事路口以及各分局十大肇事路口進行規劃，將取締闖紅燈、不依標誌號誌行駛、跨越雙白線以及不讓行人，名單如下：

序號 地點 違規行為 1 西區臺灣大道與五權路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 2 西區臺灣大道與民權路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 3 西區東興路與公益路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 4 西區自由路與林森路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 5 南區建國北路與東興路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 6 東區精武路與旱溪西路口 不依標誌標線號誌指示行駛、跨越雙黃線 7 東區精武路與進化路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 8 南屯區向上路與忠勇路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 9 南屯區忠勇路與永春南路口 闖紅燈、跨越雙黃線、不停讓行人 10 南屯區黎明路與環中路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 11 西屯區臺灣大道與河南路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 12 西屯區臺灣大道與工業區一路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 13 烏日區高鐵東路與高鐵五路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 14 北區三民路與育才北路口 不停讓行人(四向) 15 北區雙十路與精武路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 16 北區太原路與崇德路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 17 北區中清路與五權路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 18 北屯區太原路與南京東路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人、違規停車 19 北屯區太原路與北屯路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 20 北屯區敦富路與松竹路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 21 大雅區民生路與神林南路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 22 大甲區中山路與育英路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 23 豐原區中山路與大洲路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 24 豐原區中正路與信義街口 闖紅燈、不停讓行人 25 太平區市民大道與環中東路口 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 26 東勢區豐勢路與東關路7段口(北端) 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 27 石岡區明德路(西段)與豐勢路口 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛

台中市警局交通大隊說，台中目前有41處路口科技執法，統計今年1至10月，舉發共8萬2839件交通違規，占所有交通違規總舉發件數161萬2814件的5.1%，而事故件數卻較去年同期下降近3成，有效改善路口交通安全。

警方說，全數68處科技執法路口，依各路口實際狀況廣設路口四個行向警示牌面，合計共607面，目的就是能更明確提醒用路人遵守交通，減速慢行。

市警局局長李文章表示，設置科技執法設備可以輔助警方執法也是未來的趨勢，再次強調目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，降低交通事故的發生，從設置科技設備執法後，交通事故發生率顯著下降，請大眾勿抹黑或曲解科技執法設置用意，籲民眾換位思考，行車到路口慢、看、停，禮讓行人優先行，才能大幅降低車禍事故之發生。