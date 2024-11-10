2024世界糖尿病日藍光點亮奇美博物館　邀您一起健康滿級分

▲為響應世界糖尿病日，台南市衛生局與中華民國糖尿病衛教學會攜手合作，9日於奇美博物館舉辦「2024聯合國世界糖尿病日園遊會暨點燈儀式」，藉由寓教於樂的方式，提升市民對糖尿病的認識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應11月14日世界糖尿病日，台南市衛生局與社團法人中華民國糖尿病衛教學會攜手合作，9日於奇美博物館舉辦「2024聯合國世界糖尿病日園遊會暨點燈儀式」，下午2時先於奧林匹亞草坪辦理園遊會、衛教講座與精采表演，藉由寓教於樂的方式，提升市民對糖尿病的認識。

下午4時從奧林匹亞草坪健走至酒神劇場，揭開點燈儀式序幕，5時由陳建仁前副總統、黃偉哲市長、趙卿惠副市長、國健署魏璽倫副署長、衛生局李翠鳳局長及糖尿病衛教學會歐弘毅理事長等人共同於奇美博物館建築體換上藍光響應，呼籲大眾共同關注防治糖尿病議題。

此外，中華民國糖尿病衛教學特別於事前舉辦「健康i台灣，達標一起GO！」健走活動，並於園遊會進行頒獎，本市衛生局榮獲衛生局組第2名，仁德區衛生所亦取得糖尿病健康促進機構組第5名佳績。

黃偉哲市長呼籲，糖尿病患者應規律治療與追蹤，培養良好生活習慣，與醫療團隊合作控制血糖，預防併發症並提升生活品質，目前台南市有145家醫療院所加入糖尿病共照網，提供糖友全面性照護（名單： https://p.tainan.gov.tw/5qnwV ）。

此外，糖尿病早期症狀不明顯，應定期健康檢查，若代謝症候群指標達三項或醣化血色素(HbA1c)介於5.7%~6.4%，可至308家代謝症候群防治診所（名單： https://p.tainan.gov.tw/l0Ou71 ）與醫療團隊共同改善，透過健康飲食及運動逆轉代謝症候群，遠離糖尿病。