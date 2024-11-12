「飛天計程車」爆破產！遭踢出那斯達克　停止交易

▲德國電動空中計程車製造商Lilium破產危機！股票交易暫停。（圖／翻攝自Lilium官方網站）

記者邱晟軒／綜合報導

德國「飛天計程車」製造商 Lilium 驚傳破產危機！總公司近日發出公告，由於旗下兩家德國子公司申請破產保護，那斯達克（Nasdaq）已正式通知將在6日起暫停Lilium的股票及認股權證交易，並啟動除牌程序。

Lilium成立於2015年，總部位於德國慕尼黑，專門研發電動垂直起降「飛天計程車」，被視為未來取代一般汽車的新型態載具，該公司一直致力於航空旅行的去碳化，並已在多個國家宣布銷售和意向。公司在2021年透過「借殼上市」的方式，成功在那斯達克掛牌。

根據公告，其德國主要營運子公司Lilium GmbH和Lilium eAircraft GmbH，已向威廉海姆地方法院申請破產保護及自主管理程序。那斯達克認為此舉恐影響公眾利益，因此在28日發出除牌通知。

▲Lilium面臨破產，仍有超過780架飛行器訂單，員工持續為首次載人飛行做準備。（圖／翻攝自Lilium官方網站）

不過即便面臨破產，Lilium目前仍持續營運中。據了解，公司手上握有超過780架飛行器訂單，客戶遍及美國、南美、歐洲、亞洲及中東地區。超過1000名員工仍在為首次載人飛行做準備，目前第一架和第二架Lilium飛行器已進入最終組裝階段，其中第一架更完成低電壓通電測試，即將進入地面測試；第三架的機身和機翼也正在供應商處組裝中。

「我們仍然全力專注於重組後重新出發。」Lilium執行長羅伊（Klaus Roewe）表示，希望能獲得新投資支持電動飛行器的認證和服務。