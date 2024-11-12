ChatGPT「爆紅指令」生成你家長怎樣　網友狂分享：有夠準！

記者蘇晟彥／綜合報導

近日ChatGPT上出現不少「居家辦公環境照」，開始有大批用戶透過與AI的互動，讓AI嘗試創造「他們印象中的自己」，透過輸入指令「基於你對我的認識，畫出你認為我現在辦公／生活的模樣（Based on what you know about me, draw a picture of what you think my current life looks like）」，得到的結果也讓不少網友分享在社群平台上，引起不少議論。

▼近期不少用戶透過AI生成「他們眼中你的生活環境。」



隨著AI狂潮，不少企業、公司都紛紛要求員工使用AI應用在工作上，而隨著技術開始成熟，AI也會開始記憶在指令中的點滴，因此近期就開始出現不少用戶透過輸入指令「基於你對我的認識，畫出你認為我現在辦公／生活的模樣（Based on what you know about me, draw a picture of what you think my current life looks like）」（中文／英文都可以），讓AI來描繪自己生活／工作的環境。

對此，如果使用ChatGPT沒有太久，生成的照片可能會有落差，但主要會依據用戶所提出的問題、職業等等，內建的「記憶」功能會去記錄、模擬，但是否準確就見仁見智，以記者自己實測，並沒有那麼「完美」，但有部分的網友認為跟自己的「完美生活」非常類似。但如果有相關資安一律可以透過設定將記憶功能關掉，ChatGPT就不會記錄每次對話中的內容。