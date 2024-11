ChatGPT「爆紅指令」生成你家長怎樣　網友狂分享：有夠準！

記者蘇晟彥/綜合報導

近日ChatGPT上出現不少「居家辦公環境照」,開始有大批用戶透過與AI的互動,讓AI嘗試創造「他們印象中的自己」,透過輸入指令「基於你對我的認識,畫出你認為我現在辦公/生活的模樣(Based on what you know about me, draw a picture of what you think my current life looks like)」,得到的結果也讓不少網友分享在社群平台上,引起不少議論。

▼近期不少用戶透過AI生成「他們眼中你的生活環境。」



隨著AI狂潮,不少企業、公司都紛紛要求員工使用AI應用在工作上,而隨著技術開始成熟,AI也會開始記憶在指令中的點滴,因此近期就開始出現不少用戶透過輸入指令「基於你對我的認識,畫出你認為我現在辦公/生活的模樣(Based on what you know about me, draw a picture of what you think my current life looks like)」(中文/英文都可以),讓AI來描繪自己生活/工作的環境。

對此,如果使用ChatGPT沒有太久,生成的照片可能會有落差,但主要會依據用戶所提出的問題、職業等等,內建的「記憶」功能會去記錄、模擬,但是否準確就見仁見智,以記者自己實測,並沒有那麼「完美」,但有部分的網友認為跟自己的「完美生活」非常類似。但如果有相關資安一律可以透過設定將記憶功能關掉,ChatGPT就不會記錄每次對話中的內容。