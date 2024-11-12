　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

ChatGPT「爆紅指令」生成你家長怎樣　網友狂分享：有夠準！

記者蘇晟彥／綜合報導

近日ChatGPT上出現不少「居家辦公環境照」，開始有大批用戶透過與AI的互動，讓AI嘗試創造「他們印象中的自己」，透過輸入指令「基於你對我的認識，畫出你認為我現在辦公／生活的模樣（Based on what you know about me, draw a picture of what you think my current life looks like）」，得到的結果也讓不少網友分享在社群平台上，引起不少議論。

▼近期不少用戶透過AI生成「他們眼中你的生活環境。」

▲▼

隨著AI狂潮，不少企業、公司都紛紛要求員工使用AI應用在工作上，而隨著技術開始成熟，AI也會開始記憶在指令中的點滴，因此近期就開始出現不少用戶透過輸入指令「基於你對我的認識，畫出你認為我現在辦公／生活的模樣（Based on what you know about me, draw a picture of what you think my current life looks like）」（中文／英文都可以），讓AI來描繪自己生活／工作的環境。

對此，如果使用ChatGPT沒有太久，生成的照片可能會有落差，但主要會依據用戶所提出的問題、職業等等，內建的「記憶」功能會去記錄、模擬，但是否準確就見仁見智，以記者自己實測，並沒有那麼「完美」，但有部分的網友認為跟自己的「完美生活」非常類似。但如果有相關資安一律可以透過設定將記憶功能關掉，ChatGPT就不會記錄每次對話中的內容。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
批柯文哲「吃定小粉絲」會吞下性騷委屈　璩美鳳：比流血還痛
LIVE／柯文哲爆摸手臂性騷！璩美鳳出面還原　「天兔」最快周
22年前買的電視「扛去Costco退貨」　美網友太震驚：以為
快訊／女婿付160萬判緩刑　李亞萍回應了
3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」
淫師帶學生回家沖澡竟偷拍　「創意私房」863人受害…最小才1
獨／宜蘭收容所女子暴斃！　要醫院開「自然死亡」證明
蛋農撐不住「雞場爆拋售潮」　嘆40年最慘
天兔颱風最快周四海陸警報齊發

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

ChatGPT「爆紅指令」生成你家長怎樣　網友狂分享：有夠準！

Netflix台灣大漲價！「這方案」漲最兇…用戶喊退訂　官方說話了

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

百萬YTR夫妻婚變爆四角戀！Ryu稱Yuma劈腿要他也玩｜20241111 ET午間新聞

〈Melody〉不唱了？陶喆笑：好問題　明年進軍戶外場「大巨蛋讓給杰倫」

ChatGPT「爆紅指令」生成你家長怎樣　網友狂分享：有夠準！

Netflix台灣大漲價！「這方案」漲最兇…用戶喊退訂　官方說話了

說流行／Gucci樂福鞋紅了70年！馬銜鍊元素永不過時　幕後製作過程公開

2026、2027台灣燈會落腳嘉義縣及苗栗　交長：帶動國旅熱潮

Yuma第二篇文「不像道歉文」　網揪出細節：畫家跳出來真的幫了Ryu

新國會智庫民調／7成民眾反對大罷免時代　5成6挺修選罷法

房東捨年租百萬不要　3間知名岡山老店打包賣7380萬

台南關帝廳建醮豎立牌樓作業挨轟危險　警：未申請許可將舉發

去診所拿藥離開！科大妹逆風分析「幹嘛反對波波」　網洗版酸爆

《返校》學霸女神大方認愛…男友是「業界菁英」　低調交往4年！

川普2.0強勢回歸　台灣的對應選擇

特搜8間最適合聚會桌菜餐廳！三合院吃辦桌、賞湖景大啖燒酒雞

3C家電熱門新聞

資安公司警告：別用Google搜6英文字

Netflix台灣大漲價！用戶喊退訂　官方說話了

ChatGPT「爆紅指令」生成你家

雙11手機3C周邊優惠總整理！

網紅出國帶行動電源！「1原因」險被沒收

蘋果AirPods 4來了！2款差異一次看

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

10月手機降價Top 15出爐！

蘋果M4Pro、Max晶片挑戰最強AIPC

LINE必備「9種功能」一次看

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

逾半網友偏好內容「1分鐘讀完」

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

更多熱門

相關新聞

AI「新智慧演算」求突破瓶頸！　黃仁勳：發現第二擴展法則

AI「新智慧演算」求突破瓶頸！　黃仁勳：發現第二擴展法則

隨著大型語言模型（LLM）規模不斷擴大，OpenAI等人工智慧公司在追求更高效的AI模型過程中遇到挑戰。這些公司正在探索、開發模仿人類思考的訓練技術，幫助演算法進行運算。訓練法的轉變，可能改變AI競賽的格局；揮達執行長黃仁勳此前也表示，發現推理階段「第二擴展法則」，能大幅推進最新的AI晶片。

促進離島數位發展　數位發展部首度跨海抵金門

促進離島數位發展　數位發展部首度跨海抵金門

投資專家看台積電營運強勁「作夢行情將加速啟動」

投資專家看台積電營運強勁「作夢行情將加速啟動」

緯創累計今年前三季EPS賺4.26元

緯創累計今年前三季EPS賺4.26元

解放軍「AI機器狼」首曝光 頭狼探測！射手掛步槍...還有輔助狼

解放軍「AI機器狼」首曝光 頭狼探測！射手掛步槍...還有輔助狼

關鍵字：

AIChatGPT網路熱話生活模樣辦公環境

讀者迴響

熱門新聞

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

《全明星4》爆隊內戀！

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面