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桃園分署雙11拍賣會物件熱門激烈競價　拍得859萬8,700元

▲桃園分署雙11拍賣會物件熱門激烈競價

▲宣示政府強力貫徹七安政策，分別為：治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安。（圖／桃園分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署今日舉行「打詐錶決心、洗錢金母湯」雙11拍賣會，因拍賣的物件相當熱門，包括：賓士、保時捷等高檔跑車、勞力士等經典名錶、泰達幣、黃金飾品等，吸引多組人馬激烈競價，喊價次數最高達29次，
總計拍得859萬8,700元，成效斐然！對於落實公權力及充裕國庫均有相當正面之助益。

今日拍賣會於桃園分署13樓展開，法務部徐政務次長、高檢署張檢察長、桃園地檢署俞檢察長、執行署繆署長、臺北地檢署鄭少玨檢察官、桃園地檢署主任檢察官白惠淑、主任檢察官廖晟哲及檢察事務官等暨執行署多位主管出席「五打七安-守護公義永續的臺灣」聯合宣示活動，為拍賣會揭開序幕。

▲桃園分署雙11拍賣會物件熱門激烈競價

▲桃園市富國路100號拍賣現場，民眾仔細鑑賞亮紫色保時捷車況。（圖／桃園分署提供）

在五位首長共同敲打象徵「黑、金、槍、毒、詐」的方塊，並由7位首長主管分別手持代表治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安等七安之標示牌，宣示政府強力貫徹「五打七安」政策之決心後，展開拍賣活動

其中最受矚的之拍賣標的莫過於臺北地檢署因偵辦「台版地面師」(即不法集團偽造假遺囑詐取無人繼承的不動產)重大詐欺犯罪案件所查扣之勞力士錶3支及愛彼(Audemars Piguet)錶1支，該4支名錶除保存完好且均附有保證卡，經多組人馬激烈競價，喊價次數最高達29次，最終分別以55萬元、41萬5,000元、68萬元及141萬元拍定。

另桃園分署因辦理義務人滯欠違反洗錢防制法罰鍰所查封的兩項黃金飾品，分別為BMW標誌形狀及米奇形狀的墜子(淨重各約520公克)，雖成色略有不足999(需再行提煉加工)，惟因底價已參酌黃金回收價等而有相當的折扣，且黃金價格目前仍處於不斷攀升的走勢，仍吸引不少買家進場競標撿便宜，經5組人馬高達29次競價，最終分別以140萬2,000元及146萬元標走！

至於桃園地檢署偵辦詐欺案件所查扣之729顆泰達幣(USDT)，也吸引眾多對於投資虛擬貨幣有興趣之玩家到場應買，最終以高於底價之2萬3,000元拍定。

又，拍賣會另一個重頭戲則是在桃園分署車輛保管處所(地址：桃園市桃園區富國路 100 號)展開的名車大拍賣，本次拍賣之車輛共計4部，包括桃園地檢署因偵辦詐欺、洗錢、參與組織犯罪及違反期貨交易法等重大刑事案件所查扣之賓士跑車、保時捷跑車各1部，以及由桃園分署查封之1輛中華三菱得利卡廂型車、TOYOTA YARIS，最受矚目的亮紫色保時捷跑車，由於色彩繽紛、外型酷炫，吸睛指數相當高，經多組人馬喊價14次較勁廝殺結果，以210萬元高價拍定；另中華三菱得利卡廂型車由於車齡僅2年，車況維持相當不錯，不論送貨代步均相當實用，也受到眾多買家之青睞，經23次喊價競標，最終以55萬8,000元拍定。

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