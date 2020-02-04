桃園執行署拍賣翻出「曾經沒人要的口罩」　瞬間秒殺！眾人搶光

▲武漢肺炎引發口罩嚴重缺貨，桃園分署4日舉行聯合拍賣會，抗菌口罩成為最搶手商品，拍賣官剛喊價瞬間即秒殺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署4日舉行聯合拍賣會，其中原本無人聞問的抗菌口罩拜武漢疫情所賜，拍賣人員才剛喊價，包括抗菌口罩與普通口罩瞬間即秒殺，讓不少民眾向隅不已，由於現場買氣熱絡，參與競標民眾踴躍下標，一整天下來有多筆不動產與車輛等動產幾乎都順利標售，拍賣金額約388萬餘元全數挹注國庫收入。



桃園分署指出，早在武漢肺炎爆發前曾查扣一批口罩，但並非特殊或有價值物，過去幾次例行拍賣都無人聞問，為提供民眾取得口罩管道，4日舉行的聯合拍賣會上，將陳列查扣的一批抗菌專業口罩與多用途抗菌洗劑，讓有意競標者購買。

▲桃園分署4日舉行聯合拍賣會，許多民眾慕名前來競標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

聯合拍賣拍賣於下午3時舉行，其中30個抗菌活性碳口罩最搶手，拍賣人員詢問後立即有10人舉手購買，經協調後大家同意以每人各買3個，另還有13個普通黑色口罩適合機車族使用，也由現場4人搶購一空，讓不少晚來民眾向隅不已。

桃園分署表示，這次聯合拍賣會還有多筆受矚目不動產，吸引不少買家進場競標，參與投標人潮將分署拍賣室擠得水洩不通，其中位於桃園市蘆竹區南新段土地，拍定金額高達313萬餘元為最高；車輛動產部分，一輛2013年出廠豐田轎車，在7組民眾搶標下，最後以26萬元順利拍出。

桃園分署還拍賣拍賣山葉機車、愛馬仕餐具、衣櫃、床墊、電風扇、絲巾、仿青銅器、口罩、抗菌洗手乳等拍賣品，都能順利拍出，總計聯合拍賣會總拍賣金額為388萬911元，全數挹注國庫。

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