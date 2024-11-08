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屏東執行分署雙11特賣會　骨瓷咖啡細口手沖壺每把500

▲屏東執行分署骨瓷咖啡手沖壺每只500元大特賣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東執行分署骨瓷咖啡手沖壺每只500元大特賣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於11月11日上午11點辦理「五打七安聯合拍賣會」，適逢雙11購物節，當天推出骨瓷咖啡細口手沖壺大特賣，每把破盤價只要500元，是網拍價1200元的41折，有36只。

▲屏東執行分署骨瓷咖啡手沖壺每只500元大特賣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東一家公司於111年申報自中國大陸輸入麻袋與器具共2批，經查驗後發現內裝貨物實際上為咖啡生豆28公斤。為防杜境外的咖啡果小蠹隨著輸入的咖啡生豆傳入我國，凡是輸入生豆者皆應申請檢疫，這件業主卻未提出申請，遂被農業部動植物防疫檢疫署開罰3萬元，老闆跟分署書記官洽談案件清償計畫時，陳報願意提供這批骨瓷手沖壺讓分署變賣以價金抵償罰款。當天分署限量推出的36只手沖壺，皆附有精美盒裝，自用賞心悅目，送禮大方好品味，售完即止。

為打擊黑、金、槍、毒、詐，保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，落實行政院「五打七安」重大政策，分署當天並將拍賣五打七安相關案件之不動產5筆與汽機車3部。土地分別坐落於林邊、春日、高樹與崁頂，機車有三陽迪爵及VEGA各1輛，汽車則為TOYOTA銀色INNOVA廂式小客貨車1部。目前春日的原住民保留地已有多人來電詢問，對法拍物件有興趣的民眾，歡迎瀏覽分署已上架的各項拍賣公告。

當天全國13分署配合行政執行署專案，共同拍賣五打七安標的，希望能以政府版雙11大特賣概念讓法拍標的順利出清，幫助義務人清償債務，創造國家與義務人雙贏，也藉此宣示公部門捍衛民眾安全守護法律秩序之決心。想在雙11搶購者，歡迎參閱行政執行署聯合拍賣網動產與不動產公告，網址如下：https://www.tpkonsale.moj.gov.tw/

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