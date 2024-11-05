桃園分署「五打七安案件聯合拍賣會」　雙11重磅登場

▲桃檢查扣的亮紫色保時捷跑車。（圖／桃園分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署(桃園分署)4日表示，桃園分署將於11日辦理「五打七安案件聯合拍賣會─打詐錶決心、洗錢金母湯」活動，當天拍賣的物件可謂琳瑯滿目，包括：賓士、保時捷等高檔名車、勞力士等經典名錶、泰達幣、黃金飾品等，歡迎民眾踴躍到場參觀及競標！

拍賣會當日上午9時30分將於桃園分署車輛保管處所(地址：桃園市桃園區富國路 100 號)進行車輛拍賣，預計9時會先開放民眾鑑賞車輛，登記應買的時間為9時10分至9時30分。本次桃園分署受桃園地方檢察署囑託，拍賣該署偵辦詐欺取財、違反期貨交易法等案件所分別查扣的黑色賓士尊榮跑車(2016年份、1991cc)以及亮紫色保時捷跑車(2015年份、3436cc)各1部，想晉升為擁有高檔名車一族的您可千萬別錯過了！

▲北檢查扣的勞力士錶。（圖／桃園分署提供）

此外尚有由桃園分署查封的1輛中華三菱得利卡廂型車(2022年份、2378cc)以及1輛白色TOYOTA YARIS(2018年份、1496cc)，只要您來就有機會把心目中的好車開回家喔！如順利得標，請當場以現金或以匯款方式(須於當日下午2時前完成匯款程序並自行負擔匯款手續費，且應告知金融機構以急件辦理，以確保當日下午3時30分前可查得入帳紀錄)繳納價金。

同一時間即拍賣會當日上午 9 時，在桃園分署拍賣室(地址：桃園市桃園區興路186號13樓，下稱桃園分署13樓拍賣室)也有一般動產拍賣；再於9時30分進行不動產開標作業，本次拍賣標的計有1筆龍潭區電梯大樓及2筆復興區原住民保留地持分等，均採現場投標，不開放通訊投標。另外，拍賣會當日上午11時將繼續在桃園分署13樓拍賣室，進行勞力士名錶、泰達幣及黃金飾品的拍賣。