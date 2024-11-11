114年桃園農產月曆發表　想要民眾可透過四場活動「限量」兌換

▲114年桃園農產月曆發表。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政11日出席「114年桃園農產月曆發表會」指出，今年的月曆設計團隊召集人，同時也是葛萊美獎得主、亦為許多美術國際獎項的評審蕭青陽老師，打破了傳統的設計框架，並融合了更多現代元素，賦予月曆更多的藝術性和觀賞價值，使其不僅是一個日常工具，更成為一件充滿藝術感的作品。

欲索取桃園農產月曆的朋友們，可透過參加以下活動「限量」兌換領取：

(一)11月15-18日「2024台灣國際茶業博覽會-桃園好茶專區」(活動地點︰臺北南港展覽館)。

(二)11月16-24日「2024桃園大溪水岸花卉農遊趣」(活動地點︰桃園大溪月眉休閒農業區)。

(三)11月23日-12月1日「2024桃園仙草嘉年華」(活動地點︰桃園楊梅休閒農業區)。

(四)12月14-15日「健康永續嘉年華-食農聖誕市集」(活動地點︰桃園藝文廣場)。

市府農業局表示，蕭青陽帶領創作團隊親自走訪桃園各地，從桃園豐富的農業資源中汲取靈感，將桃園的農產與各景點，繪製成栩栩如生的藝術創作；月曆紙質是特別訂製的「映畫紙」，使收藏者有如獲得畫家筆下的真跡。將每個月份的農特產品以藝術化的方式呈現，讓觀眾深刻體會到設計不僅是視覺的表現，更是文化與情感的傳遞。

農業局陳冠義說，月曆的圖片有桃園特有的風景及農產，如新鮮水果、蔬菜、當季特色在地產品及佈景等，透過創意十足的月曆設計，將繼續深化對本地農特產品的推廣，並藉由藝術與設計的結合，讓更多人了解桃園農林漁牧、人文和生態的價值與潛力。

蕭青陽老師也決定縮小月曆紙張尺寸，選用環保裝訂、可回收材質外包裝，回應桃園市政府所堅持的環保理念。桃園農產月曆，除了分享月曆中桃園的風景及農產，也傳達桃園市政府未來會持續致力於農業與人文、自然環境和休閒的全面連結，升級農林漁牧各方面的生產效益並兼顧環境永續。