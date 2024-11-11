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男恍神國道3號「逆向」擦撞1車　驚險肇事瞬間曝光

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子駕駛自小客車因精神不濟，今(11)日下午從台88潮州段逆向駛入國道3號竹田系統北向車道，再逆向往南行駛擦撞一輛自小客車後，被國道公路警察隊竹田小隊巡邏車攔停。警方依規定開單告發，並調查有無涉及公共危險罪嫌。驚險肇事瞬間曝光，畫面令人心驚。

▲國道3號北向419.7公里逆向車輛發生 。（圖／第五公路警察大隊提供）

▲國道3號北向419.7公里逆向車輛發生交通事故。（圖／第五公路警察大隊提供）

▲國道3號北向419.7公里逆向車輛發生 。（圖／第五公路警察大隊提供）

▲國道3號北向419.7公里逆向車輛發生 。（圖／第五公路警察大隊提供）

第五公路警察大隊獲報，今日14時24分在國道3號北向419.7公里逆向擦撞引發交通事故，立即派員處理，攔阻相關車輛調查。

該大隊表示，72歲陳姓男子因精神狀態不佳，駕駛1部自小客車自台88潮州端逆向駛入國3竹田系統北向車道，逆向往南行駛，擦撞閃避不及的50歲劉姓男子所駕駛自小客車，碰撞後仍持續行駛至北向420公里處，遭巡邏車攔停，所幸無人員受傷。竹田分隊依規定處理，經查兩車駕駛均無飲酒情形。

第五公路警察大隊表示，陳男違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款（違規逆向行駛）之規定，依規定舉發；另有無涉嫌刑法第184條第1項妨害交通往來安全罪部分，待調查後若有涉嫌，再移送地檢署偵辦。

第五公路警察大隊藉此機會呼籲用路人如於高速公路行駛途中發覺自己逆向行駛，請立即靠邊停車，找尋較安全之處避難，並開啟危險警告燈，同時於車輛前方擺放車輛故障標誌，車上人員趕緊下車找尋安全處所等候，並撥打110或1968請求協助。

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