男機車拋錨遭索高額維修費　女友不滿幫出氣…傳訊咒罵車行挨告

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新北男機車拋錨遭索高額維修費　女友不滿幫出氣…傳訊咒罵車行挨告

▲▼李男不滿機車被拆要求車行把零件裝回遭拒怒貼文 。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲李男不滿機車被拆要求車行把零件裝回遭拒怒貼文 。（圖／翻攝臉書爆廢公社，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子日前騎機車半路拋錨，將機車牽到一家機車行檢查維修，車行店長將機車引擎拆卸後，認為汽缸壞了，報價9000多元，男子不想維修，要求將車零件裝回遭拒，還被索要500元拆卸費，事後男子在臉書及Google評論貼文描述事發經過，女友更傳Line訊息給老闆咒罵「垃圾車行、你會下地獄」，老闆不甘受辱，向警方報案提告恐嚇、妨害名譽。

據悉，32歲李男4日晚間10時許，騎機車行經新莊區大觀街附近，機車突然拋錨發不動，牽到旁邊一家機車行檢查，林姓店長直接把車引擎拆掉，告訴李男「汽缸壞了」，維修費要9000多元，李男認為太貴不想修，店長聽到後，還試圖說服李男將故障車賣給他。李男堅決表示不賣車也不修車，店長竟回「沒有再裝回去的」，更索要500元拆車費，李男氣壞去買了塑膠袋打包零件後叫了拖車離開。

事發後，李男除了在車行Google評論留下負評外，更在臉書「爆廢公社」貼文描述「被黑心」的經過，李男的女友28歲張女，更加了車行56歲陳姓老闆ㄉ的Line，傳訊息咒罵「垃圾車行、你會下地獄」，陳姓老闆不甘受辱並感到心生畏懼及名譽受損，向轄區新莊派出所提告恐嚇及妨礙名譽，警方將傳李、張2人到案。

▲▼李男不滿機車被拆要求車行把零件裝回遭拒怒貼文 。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

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