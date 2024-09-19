軍職退伍不退休　夫妻靠勞動部職訓再創新事業

▲近中高齡的林毓棟及鍾惠如退役後，並透過勞動部勞發署雲嘉南分署的職訓課程，再創新事業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近中高齡的林毓棟及鍾惠如，是原在陸軍服役的模範夫妻，雖然對於軍中的工作已相當熟稔，但回顧軍旅生活20年的生涯，發現陪伴家庭的時間甚少，為給年幼的兒子一個充滿親情的童年，毅然而然地選擇退役，並透過勞動部勞發署雲嘉南分署的職訓課程，再創新事業。

林毓棟及鍾惠如從創意設計的門外漢，經由840 小時的扎實訓練，不僅取得印前製程乙級，還成功創業開設「鳥玩藝創意行銷」設計坊，更在新事業中找到工作價值及成就感，開啟人生新歷程。

國小畢業即進入中正預校就讀的林毓棟表示，人生上半場整整30年的時間都在軍旅生涯中，接任軍官後更是2至3年就要輪調單位，調動地點遍佈全台，常因要務在身、錯過了許多與父母相處的時光，時常思索這是否為自己想要的人生，在婚後有了小孩後更加深退役的想法，與太太幾經討論後，決定卸下中校軍階投身職場，並在退輔會的協助下，與太太先後報名雲嘉南分署的職訓課程。

對文創產業感興趣的林毓棟說，退伍期間剛好遇到AI話題延燒，AI創圖更是文創的熱門趨勢，便報名了雲嘉南分署自辦的「創意商品網路行銷班」，授課老師郭文軒透過理論及機器實作的教導，讓身為設計新手的他，短時間內就上手美編軟體及機台，更讓他在訓期結束前，就底定創業的想法，開始添購設備於假日接案、客製化販售，至今已創業半年，訂單量更是穩定攀升，目前仍持續精進製圖技能，深耕文創領域！

「專業技術在手，就不怕沒工作！」雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署每年都會定期自辦各類職前訓練，參訓學員不僅免訓練費用，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼；此外，為協助15至29歲青年投入國家重點創新產業，符合青年身分且參加政策性課程，訓期間還發給每月8千元學習獎勵金，鼓勵符合身分的民眾踴躍參訓、成功就業。

2024年度第四期自辦職前訓練已開始受理報名至10月11日截止，課程豐富多元、接軌產業趨勢，包含電腦數值控制機械、創意家具設計及製作、機械加工與電控檢修、數位圖文傳播科技、在地點心與創意伴手禮等共14個職類、預計招生318個名額，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)了解，或撥06-6985945轉1099洽詢。