月補助2.7萬元！深圳一公司招人「捐糞」…用於開發臨床藥物

▲深圳一科技公司招人「捐糞」。（圖／翻攝自極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸深圳一家科技公司近日招募志工「捐糞便」，合格捐贈者每次可獲300元的補助金（人民幣，下同，約台幣1364元），每月最多可捐贈22次，最高單月可收到6600元的補助金（約台幣2.7萬元），並提供定期免費體檢，相關資訊一出引起熱議。

據《極目新聞》報導，深圳未知君生物科技有限公司創辦人兼CEO譚驗曾表示，「攝取再多依舊營養不良的發炎性腸道疾病，造血幹細胞移植手術帶來的併發症，甚至自閉症等神經系統疾病，都可能與腸道菌叢有關。」

譚驗表示，根據人體腸道微生物的基因組、代謝組等數據，尋找並預測對某種疾病有治療作用的微生物，可以透過生物技術平台進行篩選，開發臨床藥物，糞便不僅可以用作生物醫學研究，還可以用來治病。

▲ 這些糞便樣本用於研究藥物。（圖／翻攝自極目新聞）

報導指出，糞便捐獻並不是稀奇事，早在先前便有用於治療的實例。湖南一名頑固性的「炎性腸病」女子，專家透過提取患者侄女糞便中的細菌，並注入患者胃腸道，使她的病情大為好轉並出院，成為湖南糞菌移植手術成功的第一人。

醫師表示，移植當天，患者姪女提供了新鮮糞便交給實驗室，醫師迅速處理，並提取糞便中的細菌，注入患者胃腸道，整個治療過程，患者沒有任何不適。術後7天，患者複查發現，自己血液中的發炎指標均有改善，腹痛也減輕、失眠不再出現。

一名張太太先前患上罕見的極重症偽膜性小腸結腸炎。專家們先後兩次提取，患者兒子的糞菌提取液，並在最短的時間內，將新鮮的糞菌提取液，經鼻空腸管緩慢注入患者的空腸。張太太表示，移植當天，自己馬上覺得腹痛好轉，腹瀉量較前減少，經過一段時間的治療，發燒腹痛等症狀大致消失，腹瀉也好轉許多，很快就出院了。

一名消化內科醫師王芬也表示，自己首次將糞菌移植，用於治療應激因素（應激性生活事件）所致的「憂鬱症」患者，經過為期半年的定期追蹤，患者狀態一直穩定，療效令人滿意。