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嘉義市浪犬爭食追老婦致傷　議員郭定緯呼籲重視捕捉絕育量能不足

▲▼ 【7旬婦外出遭「浪浪大軍」追擊骨折 議員籲市府提高TNVR量能】 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

▲ 嘉義市市區隨處可見流浪狗三五成群郭定緯表示流浪狗聚集影響市民生活，造成人狗衝突，嘉義市議員郭定緯要求市府正視。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全台流浪狗近17萬隻，嘉義市自109年至111年間，暴增1520隻流浪狗，市區常可見流浪狗三五成群組成「浪浪大軍」，不僅有礙市容，也讓市民人心惶惶。市議員郭定緯８日質疑TNVR量能不足，無有效減少流浪狗，他要求市府提高量能並盡快擬出其他具體方案，避免人犬衝突事件反覆上演。

市議員郭定緯表示有民眾向他陳情，東區後湖里流浪狗數量多，時常聚集，嚴重影響住戶生活，其中有位70多歲的林姓婦人騎乘機車外出時，遭成群流浪狗追擊，導致她跌倒手部骨折，住院五天，讓林婦身心受創，要求市府務必正視流浪狗問題。

▲▼ 【7旬婦外出遭「浪浪大軍」追擊骨折 議員籲市府提高TNVR量能】 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

▲市議員郭定緯質詢建設處長田長沛。 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

嘉義市近年遊蕩犬數量增加，經常可見「浪浪大軍」在市區穿梭，郭定緯也表示過去幾個月的時間，多次收到市民的陳情，表示流浪狗眾多，且成群結黨，嚴重影響到住戶的生活，郭定緯跟著里長到流浪狗多的熱點一起捕狗，但他發現流浪狗不管怎麼抓都抓不完，因為問題出在沒有經絕育的母狗持續生育，郭定緯質疑嘉義市TNVR策略（捕捉、結紮、注射疫苗、原地回置），量能不足，導致無法有效降低遊蕩犬數量。

▲▼ 【7旬婦外出遭「浪浪大軍」追擊骨折 議員籲市府提高TNVR量能】 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

▲市議員郭定緯質詢 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

為此，郭定緯向前中華民國關愛動物保護協會理事長沈容華女士請教，沈容華過去成功在大台北、宜蘭地區以TNVR成功減少遊蕩犬，她表示讓TNVR有效果，就要持續進行，維持高絕育率，若因為執行量能不足，則可能弄巧成拙，讓流浪狗倍數成長，沈容華也強調要優先絕育母狗，且區域內犬隻的絕育率必須提升到8成以上才有效。

郭定緯指出，維持高量能的TNVR可有效減少遊蕩犬，他表示基隆市就是很好的案例，109年流浪狗數量3225隻，兩年後下降到1570隻，整整少了一半，就是因為基隆市的流浪狗絕育率提升到8成以上，新生狗隻數明顯減少。

相較於基隆市兩年減少近一半的遊蕩犬數量，嘉義市則是暴增1520隻，郭定緯強調市府務必落實高量能TNVR才能事半功倍，對此，建設處長田長沛回覆，流浪狗增加不只是在嘉義市，全台灣都面臨此狀況，而市府一直都在推動TNVR及宣導領養代替購買，盼有效減少遊蕩犬隻數；田長沛表示嘉義市TNVR執行率有80%，後續也追加預算，並與民間團體合作，持續推動TNVR。

 
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