基層電動公務車維修費高　議員喊話市府增加預算

▲▼ 電動公務車維修費高 基層吃不消！議員郭定緯喊：市府應增加維修費 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市府113年3月啟用里長電動公務機車，期望降低空汙排放量，改善空氣品質，並提升服務效能；然而，有基層反應電動車維修費用高，市府每年僅補助1500元的維修費，根本不夠使用，市議員郭定緯今（5日）指出，要求市府增加每年編列的維修預算。

▲ 郭定緯議員(圖右)針對里長用公務電動機車維修費質詢民政處長林家緯 。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

嘉義市府為達節能減碳，於去年購置84台電動機車gogoro供里長借用，廣受基層好評，電動公務車使用率高，但有里長私下表示騎乘電動車雖然環保，但電動機車零件貴、保養貴，而市府每年僅核發每輛電動機車1500元的維修費，一次保養就幾乎用光，若是定期進廠維修，額外費用都必須自行負擔，讓基層大喊吃不消。

對此，民政處林家緯處長回應，里長公務電動機車的維修費用有一定限制，目前補助每年1500元都是按照規定編列，而電動公務機車屬於借用，民政處與里長皆有簽訂相關合約，合約明確表示使用者付費，耗材都要自行負擔，損壞養護都需自行負責；至於基層抱怨維修費不足，林家緯則表示會再看看有沒有其他空間可以調整。

郭定緯拿出官方建議的維修表格指出，以市府購置的電動機車來說，每1千公里要做一次785元的保養，1萬9千公里要做1740元的大保養，期間還有每3千公里的常態保養455元；而車輛2年換一次輪胎，一顆價格是 1305 元、鍊條一條 2490 元，鍊條油一瓶約 299 元至 700 元不等，一瓶可以用大約 4 個月，等於一年花費約 897 元至 2100 元。

▲ 郭定緯議員將電動機車官方建議的維修費用列表，平均一年電動車維修費就要3000-4000元不等。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

至於煞車皮厚度低於1.0mm需更換，一組690元至890元，齒盤2年換一次，一個 590元至2950元，還有分前後齒盤，而工錢和料錢都要再另外支付，郭定緯表示：「養一台電動車一年要花萬把塊，結果市府只補助1500元，如果要按時保養，根本不夠！」

▲ 郭定緯議員將電動機車官方建議的維修費用列表，平均一年電動車維修費就要3000-4000元不等。（圖／市議員郭定緯服務處提供）

郭定緯強調，現在萬物齊漲、缺工缺料，不僅零件價格高，連工錢也昂貴，以官方建議的零件汰換、保養維修費用來說，平均一年的花費至少要3000至4000元不等，再加上每個月599元的資費，一年至少要花費1萬多元；而油車一周油資100元，加上平均2400元的維修費和稅金，一年下來僅7千多元，二者相較之下，還是油車比較省荷包。

郭定緯指出，電動車的花費一年動輒上萬，但市府僅補助1500元，若使用者不願負擔維修費，而未定期保養車，造成車輛故障率高，不僅要多花錢維修，還可能報廢再採購新車，郭定緯質疑此舉根本是省小錢花大錢。

里長、里幹事每日在街頭巷尾穿梭，替市府宣傳市政，就連假日也都在照顧里民朋友，提供電動公務機車就是市府的美意，也是為了能夠達成節能減碳的用意，郭定緯說：「電動公務車是未來趨勢，也是市府邁向綠色城市的一大步，但若沒有完善配套措施，就會讓人困擾。」他向市府喊話，應當基層的依靠，而不是讓第一線人員在公務車使用上有額外的負擔。