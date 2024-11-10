　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公公霸凌媳婦「訂荒謬家規」還把親家叫來狂罵　她討拍卻遭全場酸爆

一名人妻抱怨公公無理取鬧，不只教訓媳婦，甚至還把媳婦的父母牽扯進來一起罵。（示意圖，photoAC）

▲一名人妻抱怨公公無理取鬧，不只教訓媳婦，甚至還把媳婦的父母牽扯進來一起罵。（示意圖／photoAC）

圖、文／鏡週刊

家人之間的相處，本應建立在相互尊重之上，沒想到媳婦在婆家被公公訓斥，竟還把娘家父母牽扯其中，讓人妻大感無奈。

一名人妻在Dcard發文表示，婚後她的公公就很獨斷專行，禁止她回娘家過夜，提出疑問時，他總是以「這裡我說的算」來回應，就連她幫爸爸過生日，回家想泡個澡都成了被罵的原因，公公竟然打電話要她父母親自來一趟，讓她覺得非常委屈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻透露自己家中只有公婆房內有浴缸，有一晚她回家想泡澡消除疲勞，老公讓她直接去公婆房間浴室泡澡，沒想到為此公公大發雷霆，竟要她爸媽來家中解釋，「此生也沒被罵那麽慘，跟被這樣被對待，老公說他這時候開口，他爸只會更生氣，所以我就這樣被公婆教訓了」，原PO也只能低聲下氣道歉，避免牽連到父母要跑來婆家一起挨罵。

最近家中再度發生衝突，公婆又故技重施，再度將人妻父母牽扯進來，直接將她父母叫來家中訓話，無視眾人隔天都還要上班，還理直氣壯撂狠話：「干我屁事！」親家來了之後，公公當面細數他訂的家規，不僅規定吃飯不能使用手機，否則會摔爛手機，還要求訊息秒回，內容更要符合他的標準，不能單回「謝謝」，而是要回「謝謝爸爸」，公公甚至放話，她如果無法遵守就乾脆離婚，「不然叫妳爸把妳帶回去，以後不要再來了」。就連親家離開後，人妻又被叫進公婆房間繼續聽訓。

貼文曝光後，網友卻不同情人妻，反而眾口指責她問題最大，「離不了婚，自己爸爸還要被別人羞辱，妳也挺爛」「妳很不孝，說真的」「我覺得妳比較過分，這樣不離，還讓你爸一起挨罵，真的太沒用了，自己受氣為什麼害家人」「妳最大的錯誤就是叫妳爸來讓對方洗臉」。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員


更多鏡週刊報導
超狂！貨車變身「行動住宅」上路　網友驚問：警察都當沒看到？
看韓國電影異想天開　台中姊弟集團犯傻鑿中油油管全被逮
富人財產是省出來的？女友家產驚人卻超儉樸　他目睹生活條件好傻眼

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「4颱鼎立將至」雙颱路徑恐夾擊台灣　桔梗估轉中颱變天濕涼
雙腿發抖老婦無座　3陸客霸佔博愛座炫富不讓
恐對台造成威脅！專家見天兔「英文名」笑了
「木曜女神」解放細肩帶同框愛貓！　甜笑合照曝光網暴動
Ryu、Yuma交往10年雙出軌！　粉絲夢碎：不相信愛情了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「4颱鼎立將至」雙颱路徑夾擊台灣？　桔梗估轉中颱變天濕涼

公公霸凌媳婦「訂荒謬家規」還把親家叫來狂罵　她討拍卻遭全場酸爆

南區觀光市集日吸8萬人潮　中區接棒下周華山文創園區登場

機車騎進待轉區「要打方向燈嗎」？交通部曝正解　一堆人誤會了

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

第12屆台灣國際觀鳥馬拉松圓滿落幕　各國鳥友共觀察到201種鳥！　

認真做到死、擺爛狂升官？她曝男友從軍3年待遇：難怪留不住人

女網紅品酒會喝醉「狂搧業務30個巴掌」控性騷擾！老闆怒曝真相

短髮女賣二手衣！賣場實穿照「驚人姿勢」眾人看呆了：這麼拼

台中人今天都在野餐！消防局搬出「繩索獨木橋」小孩狂放電

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

統神瘦10kg放話「不躲招全靠坦」　願為錢比蹦闆愛心：啊伊喜爹嚕♥

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　砸6位數買水晶「火爆脾氣收斂了」

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

北捷「奪刀勇伯」英勇身分曝　是員警：這不是該做的嗎？

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

「4颱鼎立將至」雙颱路徑夾擊台灣？　桔梗估轉中颱變天濕涼

公公霸凌媳婦「訂荒謬家規」還把親家叫來狂罵　她討拍卻遭全場酸爆

南區觀光市集日吸8萬人潮　中區接棒下周華山文創園區登場

機車騎進待轉區「要打方向燈嗎」？交通部曝正解　一堆人誤會了

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

第12屆台灣國際觀鳥馬拉松圓滿落幕　各國鳥友共觀察到201種鳥！　

認真做到死、擺爛狂升官？她曝男友從軍3年待遇：難怪留不住人

女網紅品酒會喝醉「狂搧業務30個巴掌」控性騷擾！老闆怒曝真相

短髮女賣二手衣！賣場實穿照「驚人姿勢」眾人看呆了：這麼拼

台中人今天都在野餐！消防局搬出「繩索獨木橋」小孩狂放電

《甄嬛傳》陶昕然「9歲時遭猥褻」險被性侵！　時隔29年落淚發聲

鄰居開13萬「甜甜價」賣車位！他一看畸形位置傻眼：能買嗎？

「4颱鼎立將至」雙颱路徑夾擊台灣？　桔梗估轉中颱變天濕涼

公公霸凌媳婦「訂荒謬家規」還把親家叫來狂罵　她討拍卻遭全場酸爆

雙子有機會偷吃當然吃！最容易「出軌星座TOP 5」公開

尹棟熙開轟！12強韓國5比1擊敗味全龍

中信啦啦隊正妹「搭捷運被一路跟下車」　抓包偷拍怒翻白眼：不舒服

谷毛唯嘉飆全場最高23分　台鋼獵鷹力退富邦勇士迎首勝

3陸客日電車霸佔8博愛座！被勸讓位雙腿發抖老婦　竟嗆：我比你有錢

男警車前高速蛇行被盯上　藏「喪屍毒」甩追捕竟自撞…吞16張罰單

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

生活熱門新聞

最新詐騙！　一票喊「有收到」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

剛入職台積電「她驗到2條線」！過來人：一定黑掉

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

24小時內「11月史上首次4颱並立」　專家：準天兔可能造成威脅

Yuma遭控先外遇　Ryu自責「給不了她要的刺激」

超商買飲料「整排都是無糖茶」　網曝最大原因

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

天兔颱風即將形成「5天後轉向北上」 　粉專：變數大

網流傳「波波醫師通報系統」準確度高　一看名單：大醫院超多

「虱目魚賣一片虧一片！」　阿堂鹹粥老闆娘：不是為了賺錢

更多熱門

相關新聞

勞動部公務員遭霸凌輕生　藍委點名何佩珊：3天內給社會交代

勞動部公務員遭霸凌輕生　藍委點名何佩珊：3天內給社會交代

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署日前驚傳一名公務員在辦公室輕生，同僚發文揭露，這名公務員生前曾長期遭主管職場霸凌。事發後，長官竟不准救護人員為死者蓋上白布，甚至下達封口令，消息曝光引起各界議論。對此，國民黨立委許宇甄怒批，號稱參與工運、農運等社會運動出身的部長何佩珊，要多久才能給社會一個交代？呼籲勞動部應先將涉嫌霸凌者調離現職接受調查，並在三天內向社會大眾說明清楚整起事件的原因。

「新北2惡師」被控縱放　教育局：依規定嚴懲、絕無包庇

「新北2惡師」被控縱放　教育局：依規定嚴懲、絕無包庇

孫肛門旁長痘痘　婆婆：媳婦母奶有毒別再餵了

孫肛門旁長痘痘　婆婆：媳婦母奶有毒別再餵了

宜蘭高職生KTV私刑　甩棍打同學逼跪

宜蘭高職生KTV私刑　甩棍打同學逼跪

同事「鼻孔塞鞭炮」點火！日營造廠殘虐霸凌

同事「鼻孔塞鞭炮」點火！日營造廠殘虐霸凌

關鍵字：

媳婦親家霸凌

讀者迴響

熱門新聞

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有

最新詐騙！　一票喊「有收到」

即／李多慧哭了！淚訴跟蹤「不是第一次」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

北漂女碩士捷運砍人　論文研究「佛法」

剛入職台積電「她驗到2條線」！過來人：一定黑掉

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

即／返家遭噁男尾隨怒報案！李多慧下午4點現身回應

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

李多慧環島結束遭跟蹤　三重警出手了

女畫家驚爆「Yuma先出軌」：介入婚姻而非感情

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

更多

最夯影音

更多

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面