公公霸凌媳婦「訂荒謬家規」還把親家叫來狂罵　她討拍卻遭全場酸爆

▲一名人妻抱怨公公無理取鬧，不只教訓媳婦，甚至還把媳婦的父母牽扯進來一起罵。（示意圖／photoAC）

圖、文／鏡週刊

家人之間的相處，本應建立在相互尊重之上，沒想到媳婦在婆家被公公訓斥，竟還把娘家父母牽扯其中，讓人妻大感無奈。

一名人妻在Dcard發文表示，婚後她的公公就很獨斷專行，禁止她回娘家過夜，提出疑問時，他總是以「這裡我說的算」來回應，就連她幫爸爸過生日，回家想泡個澡都成了被罵的原因，公公竟然打電話要她父母親自來一趟，讓她覺得非常委屈。

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人妻透露自己家中只有公婆房內有浴缸，有一晚她回家想泡澡消除疲勞，老公讓她直接去公婆房間浴室泡澡，沒想到為此公公大發雷霆，竟要她爸媽來家中解釋，「此生也沒被罵那麽慘，跟被這樣被對待，老公說他這時候開口，他爸只會更生氣，所以我就這樣被公婆教訓了」，原PO也只能低聲下氣道歉，避免牽連到父母要跑來婆家一起挨罵。

最近家中再度發生衝突，公婆又故技重施，再度將人妻父母牽扯進來，直接將她父母叫來家中訓話，無視眾人隔天都還要上班，還理直氣壯撂狠話：「干我屁事！」親家來了之後，公公當面細數他訂的家規，不僅規定吃飯不能使用手機，否則會摔爛手機，還要求訊息秒回，內容更要符合他的標準，不能單回「謝謝」，而是要回「謝謝爸爸」，公公甚至放話，她如果無法遵守就乾脆離婚，「不然叫妳爸把妳帶回去，以後不要再來了」。就連親家離開後，人妻又被叫進公婆房間繼續聽訓。

貼文曝光後，網友卻不同情人妻，反而眾口指責她問題最大，「離不了婚，自己爸爸還要被別人羞辱，妳也挺爛」「妳很不孝，說真的」「我覺得妳比較過分，這樣不離，還讓你爸一起挨罵，真的太沒用了，自己受氣為什麼害家人」「妳最大的錯誤就是叫妳爸來讓對方洗臉」。

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