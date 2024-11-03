宜蘭高職生KTV圍毆私刑　「林北小義」甩棍痛打同學逼下跪磕頭

▲宜蘭高職生KTV私刑霸凌，「林北小義」甩棍痛打同學逼跪嗆「報警啦敢不敢」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

網路上近日流傳一支影片，內容是宜蘭縣一群某高職學生在KTV內對同學私刑霸凌，一群人在3分多鐘的時間內不斷朝一名黑衣學生拳打腳踢，從廁所內一路打到包廂中間，甚至還有人拿甩棍猛打，聲音吵到服務人員2度開門詢問，影片曝光後後，警方目前已介入調查。

影片被匿名網友轉貼到爆料公社，影片可以看見，黑衣學生被5名霸凌者壓在廁所內拳打腳踢，後續他被打到包廂中央，又被一名霸凌者使用甩棍猛打，對方還一邊嗆「報警啊，林北小義啦」、「去報警啦，敢不敢啦」等語，接著甚至要他在眾人面前下跪磕頭道歉，態度相當囂張。

原PO表示，內容是宜蘭某高職學生跟學生發生口角衝突，之後一群人就在KTV圍毆另一名學生，還要求對方下跪道歉，台灣法官什麼時候該教訓這群猴子了。根據《中時新聞網》報導，影片被分享到網路上後，轄區警方已經主動介入調查。

其他網友看了影片後紛紛表示，「小義是吧，你紅了，這影片流出來」、「現在的小屁孩真多」、「未成年以後也不會有案底啦」、「小義是吧，被抓不要叫媽媽喔」、「霸凌還自己蒐證，有夠蠢」、「宜蘭縣警局，快來喔」、「到時候一定又會仗著自己未成年輕判啦，俗辣」。