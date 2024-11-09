勞動部公務員遭霸凌輕生　藍委點名何佩珊：3天內給社會交代

▲勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署日前驚傳一名公務員在辦公室輕生，同僚發文揭露，這名公務員生前曾長期遭主管職場霸凌。事發後，長官竟不准救護人員為死者蓋上白布，甚至下達封口令，消息曝光引起各界議論。對此，國民黨立委許宇甄怒批，號稱參與工運、農運等社會運動出身的部長何佩珊，要多久才能給社會一個交代？呼籲勞動部應先將涉嫌霸凌者調離現職接受調查，並在三天內向社會大眾說明清楚整起事件的原因。

許宇甄表示，勞動部5月初才發文說勞工若遇到職場霸凌、職場壓力，為了照顧勞工的心，勞動部每年提供6次免費心理諮商。結果11月4日勞動部轄屬機關勞發署卻發生疑似霸凌輕生事件，官員還下令遺體不得蓋白布，不能搭乘長官專屬電梯，冷血無情至極，令人感到憤怒。

許宇甄指出，事件過去數天，已有勞動部人員出面爆料，陳訴被霸凌者吳姓男子每天早上6時前就要上班，下午4時半打卡後仍要繼續加班，因此未留下過勞的證據。還指出吳男生前被主管要求處理其他部門沒有的案件，孰料仍被主管退件並大罵，還被要求務必在四天內交件。主管全國勞工事務的勞動部對此事件低調不敢面對，請問號稱參與工運、農運等社會運動出身的何佩珊，要多久才能給社會一個交代？

許宇甄批評，吳姓男子生前工作情況雖然沒有打卡記錄，但進出辦公室大樓總有影像紀錄，難道調閱錄影畫面很難？何佩珊連勞動部基層職員都無法保護，怎麼有能力保護和照顧全國勞工？

許宇甄要求，勞動部應先將涉嫌霸凌者調離現職接受調查，有錯該懲處就要懲處，並在三天內向社會大眾說明清楚整起事件的原因，還給亡者一個公道。

