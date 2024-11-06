「新北2惡師」被控縱放　教育局：依規定嚴懲、絕無包庇

▲新北2名教師涉不當管教，教育局強調嚴懲、絕無包庇。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市新埔國小、樟樹高中發生老師霸凌學生案，家長質疑，兩名惡師未被解聘，仍在校園，教育局與校方明顯袒護。新北市教育局今回應，兩案均依法調查追究嚴懲、絕無包庇，其中新埔國小簡姓教師停聘3年，依兒少法處6萬元罰鍰，同時公布姓名並登載於不適任人員通報及查詢系統；樟樹高中高姓教師也記一大過處分。

有媒體報導指出，新北市新埔國小簡姓教師在2022年擔任導師期間，以拳頭、棍棒、書本等毆打學生頭部，還會辱罵學生廢物、白癡、死人、嘴賤等不堪字眼，甚至有4名學童遭該名教師拖拉流血受傷，學校教評會竟僅做出停聘半年處分。

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另一起樟樹高中高姓特教老師，只因為一名特教生不慎把餐碗打翻，就要求學生「跟碗道歉」，並在午休罰站30分鐘，甚至還曾對家長說「小孩會自閉症是來自於父親」等誇張言行，但學校教評會並未將高姓教師解聘或停聘，僅列為輔導對象。

新北教育局回應，新埔國小簡姓教師從今年4月起就沒有在學校任教，調查決議停聘3年，依兒少法處6萬元罰鍰，同時公布姓名並登載於不適任人員通報及查詢系統。

新北教育局指出，樟樹高中一案，經學校教評會、以及專家學者組成的專審會，均決議調查結果事實未達解聘、停聘程度，已由學校考核會對高姓教師師記一大過處分。

教育局說明，高姓教師目前請假中，並未在學校任教，教育局嚴正要求該校務必於該師返校後，由輔導小組督導強化教師輔導改善至少半年，並列管持續追蹤，直到確認有效改善、無不當管教之虞，以確保學生在校安全及學習權益。