　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「新北2惡師」被控縱放　教育局：依規定嚴懲、絕無包庇

▲新北市政府。（圖／記者楊惠琪攝）

▲新北2名教師涉不當管教，教育局強調嚴懲、絕無包庇。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市新埔國小、樟樹高中發生老師霸凌學生案，家長質疑，兩名惡師未被解聘，仍在校園，教育局與校方明顯袒護。新北市教育局今回應，兩案均依法調查追究嚴懲、絕無包庇，其中新埔國小簡姓教師停聘3年，依兒少法處6萬元罰鍰，同時公布姓名並登載於不適任人員通報及查詢系統；樟樹高中高姓教師也記一大過處分。

有媒體報導指出，新北市新埔國小簡姓教師在2022年擔任導師期間，以拳頭、棍棒、書本等毆打學生頭部，還會辱罵學生廢物、白癡、死人、嘴賤等不堪字眼，甚至有4名學童遭該名教師拖拉流血受傷，學校教評會竟僅做出停聘半年處分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一起樟樹高中高姓特教老師，只因為一名特教生不慎把餐碗打翻，就要求學生「跟碗道歉」，並在午休罰站30分鐘，甚至還曾對家長說「小孩會自閉症是來自於父親」等誇張言行，但學校教評會並未將高姓教師解聘或停聘，僅列為輔導對象。

新北教育局回應，新埔國小簡姓教師從今年4月起就沒有在學校任教，調查決議停聘3年，依兒少法處6萬元罰鍰，同時公布姓名並登載於不適任人員通報及查詢系統。

新北教育局指出，樟樹高中一案，經學校教評會、以及專家學者組成的專審會，均決議調查結果事實未達解聘、停聘程度，已由學校考核會對高姓教師師記一大過處分。

教育局說明，高姓教師目前請假中，並未在學校任教，教育局嚴正要求該校務必於該師返校後，由輔導小組督導強化教師輔導改善至少半年，並列管持續追蹤，直到確認有效改善、無不當管教之虞，以確保學生在校安全及學習權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／川普當選！　美道瓊期飆漲
川普再當選美國總統！地產大亨驚世一生　重返白宮榮耀之位
川普勝選！會計師：台積電在美設廠也沒用　供應鏈迎3轉變
賀錦麗敗選頹勢已定！　2016、2024「兩大巧合」
快訊／川普確定當選美國總統！
賀錦麗「數百名支持者」提前離席！　現場氣氛凝重
徐若瑄甲狀腺癌「2大警訊」曝　醫：初期幾乎無症狀
布丁三姊弟么弟淪詐團車手　判決曝光
快訊／賀錦麗「取消所有公開行程」！　今晚確定不對外發言

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣之光！15mins沖6杯好喝咖啡　張維欣奪2024世界虹吸賽冠軍

頭皮發麻！彰化農田驚見爆量超巨蚯蚓　農民憂是地震前兆

女童「機上熱痙攣」醫師團秒出手！抵台1幕超感人：沒人站起來

「新北2惡師」被控縱放　教育局：依規定嚴懲、絕無包庇

台灣死刑「合憲」　德國學者許迺曼：這不是民主法治國該有的判決

快訊／12:53花蓮近海規模3.9地震　「4縣市有感」最大震度2級

情侶「早上晚上都要做1事」　他爆反感！全場吵翻：渾身不對勁

太寫實！YT影片「工程師猴子的一生」爆紅　一票人看哭：後勁好強

私校法擬放寬企業抵稅額度　教團憂「逃稅」：助長財團獵校

「數94、國95」小一成績出爐　媽傻見班上倒數：心涼一半

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

台灣之光！15mins沖6杯好喝咖啡　張維欣奪2024世界虹吸賽冠軍

頭皮發麻！彰化農田驚見爆量超巨蚯蚓　農民憂是地震前兆

女童「機上熱痙攣」醫師團秒出手！抵台1幕超感人：沒人站起來

「新北2惡師」被控縱放　教育局：依規定嚴懲、絕無包庇

台灣死刑「合憲」　德國學者許迺曼：這不是民主法治國該有的判決

快訊／12:53花蓮近海規模3.9地震　「4縣市有感」最大震度2級

情侶「早上晚上都要做1事」　他爆反感！全場吵翻：渾身不對勁

太寫實！YT影片「工程師猴子的一生」爆紅　一票人看哭：後勁好強

私校法擬放寬企業抵稅額度　教團憂「逃稅」：助長財團獵校

「數94、國95」小一成績出爐　媽傻見班上倒數：心涼一半

郭智輝烙狠話！　批雲豹「為炒股講了很多不該講的話」

歐冠主場1比3遭AC米蘭踏平　皇馬教練：該感到擔心了..

釣鱷魚！搭船探險湄公河上秘境餐廳　還有「站立的魚」是必點招牌

「車追」民眾進社區還嗆：臭俗仔！新北里長澄清：對方斷章取義

川普當選！日股收漲千點　美道瓊期飆700點

內湖實驗機構16歲女墜樓！搶救一夜仍不治　父母悲痛抵殯儀館相驗

快訊／台鹽綠能前副總經理涉光電弊案！法官裁定羈押禁見

川普再當選美國總統！地產大亨驚世一生　重返白宮榮耀之位

不斷更新／川普當選美國總統　即將發表勝選感言

藍綠修財劃法肉搏戰　朱立倫：很多綠委私下跟我透露他們也想修

生活熱門新聞

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

凌晨02:08地牛翻身！「規模4.6」最大震度3級

求鎖後照鏡被拒！Gogoro騎士怒給宏佳騰1星

快訊／今晨16.2℃「4縣市大雨」　銀杏下最多時間曝

YTR金針菇來台10年「被一票棄坑」！

苦盡甘來！11月運勢逆襲TOP3生肖

女友爸房產很多卻開「10年破車」　他疑惑：真是有錢人？網揭真相

58歲女黃斑部退化快瞎掉　醫師揪元兇

劈腿網紅醫「正宮最後一晚」竟是小三日　深情形象被打臉

銀杏颱風周四、周五最靠近「2地恐有豪雨」　低溫跌到17度

銀杏颱風一路向西狂甩雨彈　周五起「3地下最大」

更多熱門

相關新聞

小一成績「數94國95」！媽見倒數第4：心涼一半

小一成績「數94國95」！媽見倒數第4：心涼一半

「媽媽整個心涼一半。」一名女網友透露，孩子第一次考試，數學與國文分別拿94與95分，沒想到在班上倒數第4名，讓她難以接受。文章引發熱議，「三年級後你大概就結冰了」、「低年級真的很簡單，不用得失心太重，確定小朋友都會比較重要」。

高雄即起學校午餐禁用飛馬牌咖哩粉

高雄即起學校午餐禁用飛馬牌咖哩粉

桃園6千高中職學生打靶　每人5發步槍實彈

桃園6千高中職學生打靶　每人5發步槍實彈

台南女童遭教保員掐脖、燙下體　教育局：終身不適任

台南女童遭教保員掐脖、燙下體　教育局：終身不適任

快訊／防蘇丹紅進入校園　北市學校午餐即起禁用辣椒粉、咖哩粉

快訊／防蘇丹紅進入校園　北市學校午餐即起禁用辣椒粉、咖哩粉

關鍵字：

霸凌新埔國小樟樹高中教育局家長

讀者迴響

熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照

更新／川普當選美國總統

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

快訊／賀錦麗「取消所有公開行程」！　今晚確定不對外發言

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！帶回家爆同居

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

布丁三姊弟火速搬家！門前堆滿司法郵件與撕碎本票

即／藍州票倉來了！　賀錦麗216：193急追

快訊／3分鐘速審《財劃法》　陳玉珍牙齒被打斷

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面