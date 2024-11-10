台灣之光！我國小選手遠征維也納　愛爾蘭舞公開賽橫掃66面獎牌

▲台灣之光！我國小選手遠征維也納愛爾蘭舞公開賽，橫掃66面獎牌。（圖／團隊提供）



記者王悉宇、游瓊華／台中報導

國際愛爾蘭舞蹈公開賽（Vienna Feis）日前在奧地利維也納登場，台灣27位愛爾蘭舞蹈小選手華麗登場，以精湛的技藝和團隊合作精神大放異彩，拿下17枚金牌、27枚銀牌及22枚銅牌，向世界展現了台灣舞蹈的實力！

台灣代表團團長李栢寧表示，出發前台灣正面臨颱風山陀兒的威脅，團隊曾一度擔心航班延誤會影響行程，所幸最後順利啟程，全員順利抵達維也納參賽。

愛爾蘭舞蹈以快速的腿部動作和強烈的節奏感聞名，是全球廣受歡迎的舞蹈形式。這次競爭激烈的比賽中，台灣選手共獲得了17枚金牌、27枚銀牌及22枚銅牌，47支舞蹈成功晉級，成績斐然。

台灣駐奧地利代表處張小月大使特別指派沈孟毅秘書特地到場支持，為這群熱愛舞蹈的選手們加油打氣。李栢寧表示，每一場比賽都讓團員們持續進步，每一段旅程都充滿挑戰和成長的機會。很感動每位選手都努力的展現自我，並且讓世界看見台灣。

舞團資深舞者林旻靚也提到，團隊目前也在積極準備2025、2026年於台灣北中南的巡迴演出，期望將愛爾蘭舞蹈的魅力帶到更多台灣觀眾面前。