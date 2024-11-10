台中資源回收場突冒火苗　戶外「紙箱山」不明原因燃燒

▲台中市一間資源回收廠今日中午傳出火警。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市西屯區環中路二段一間回收廠今（10）日中午傳出火警，警消到場時，發現是戶外堆疊的紙箱不明原因竄出火苗，不斷冒出濃煙，趕緊佈線撲滅，火勢在半小時內控制撲滅，後續有消防人員進行殘火處理，現場並無人員受傷受困。

台中消防說，今日12時25分獲報後，立即派遣協和、水湳、大雅、黎明、文昌等5分隊前往，出動消防車10輛、救護車1輛，消防人員24人，由協和分隊小隊長許睿鈞帶隊前往。