台中人今天都在野餐！消防局搬出「繩索獨木橋」小孩狂放電

▲台中市民野餐日今日在29區盛大舉行，吸引10多萬民眾參加。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

第三屆的台中市民野餐日今（10）日登場，在台中市29區盛大舉行，加上天氣佳，今日上午就已經突破12萬人次參加。消防局今日在南屯區活動場地舉行活動，包含樹攀、繩索獨木橋、滑索等，讓孩子們體驗，盡情「放電」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消防局說，這次推出「消防繩來野」活動，與南屯區公所一同籌備，地點在豐樂公園東南側，有樹攀、繩索獨木橋、滑索、搜救犬親子互動、各種闖關遊戲、DIY活動以及消防知識體驗等動態活動，西側廣場也設有消防救災車輛展示區，大小朋友來野餐充電、草地放電。

盧秀燕今天上午至水利局與南區公所主辦的「悠遊康橋野餐趣」場次，坐在舒適乾爽的草地上與市民同歡，現場更與不同場次的野餐日民眾及主辦局處與公所首長視訊連線，包括位在大甲區鐵砧山雕塑公園的新聞局長欒治誼及大甲區長顏金源，以及位於和平區谷關公園的原民會主委楊馨怡及和平區長吳萬福，和平區更有遠從新竹來的民眾參加，可見活動受到不同縣市民眾歡迎。

盧秀燕表示，台中推動「美樂地計畫」非常成功，受到中央、各縣市及市民肯定，透過野餐日活動邀請市民到各區公園，暫卸平日生活忙碌，好好充電放鬆心情，與親朋好友享受大自然。

新聞局指出，今日活動場面盛大空前，統計上午參加人次已突破12萬，預計下午天氣更涼爽時將湧現另一波人潮，突破去年14萬人次紀錄。