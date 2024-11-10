數位英雄！高雄刑大科偵隊擊敗全國68隊封王　4人榮獲警界楷模　

記者吳奕靖／高雄報導

內政部警政署刑事警察局舉辦今年「全國警察科技偵查競賽」，包含「加密貨幣追蹤與扣押」、「手機鑑識與現場採證」、「警政系統與資料分析」及「資安事件調查與鑑識」四大主題，透過實戰演練搶旗賽方式檢驗科技偵查技能。總共有69隊角逐，最後由高雄市刑警大隊科技犯罪偵查隊勇奪第一。

▲高雄市刑警大隊科技偵查隊在今年表現傑出，專業在犯罪偵防都有實質貢獻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市警察局局長林炎田多次利用警察局會議，鼓勵同仁時刻接收新知、用心學習，唯有與時俱進持續學習，才能跟上時代潮流及洞察犯罪，更全力支持同仁前往中山大學開設的「科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班」進修，藉由中山大學豐富的教學資源，透過「官」、「學」合作精進科偵技能，學以致用，目前高雄市政府警察局18名同仁就讀中，刑大科偵隊就佔了12名，而且本次第一名參賽3名成員中，即有2員就讀該在職專班。

高雄市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊是在2016年成立，除平常內部自主培訓外，更鼓勵同仁於勤餘參加國際資訊、資安證照訓練，目前已取得OSCP滲透測試2張、LPT滲透測試1張、CHFI資安鑑識調查10張、CEH道德駭客9張等國際證照，另外刑大科偵隊偵查佐林宣偵破加密貨幣假幣商詐欺洗錢等案當選今年全國模範警察、偵查佐郭值毓編寫加密貨幣分析工具等程式也獲頒今年國家警光獎、分隊長吳欣儒也榮獲今年刑事楷模獎、偵查佐黃柏勳也是今年科偵楷模獎得主，獲獎無數，可見專業培訓科技偵查人才不遺餘力。

林炎田強調，未來高雄市政府警察局勢必將面臨更為嚴峻的科技犯罪挑戰，因此在科偵人才的培養、技術的精進及設備的提升，必須日益精進，以厚實科技偵查能量，期在未來科技犯罪的查緝上能無往不利、得心應手。