關心精神疾患人權！高市府辦嘉年華展藝術創作　盼社會支持康復者

▲高雄市衛生局關心精神疾患者人權，今日舉辦嘉年華園遊會。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

為提升精神疾患者的生活品質與人權議題，並響應國際人權日，高雄市衛生局於今(10日)在台塑王氏昆仲公園舉辦嘉年華活動，由精神復健機構、民間團體和社福單位擺設40個多樣化攤位，讓精神康復者和大家互動，關心他們的人權。

高雄市衛生局致力提升精神疾病患者的生活品質，並呼籲社會關心人權議題，舉辦精神康復系列活動已行之有年，今年以「精彩復元・快樂生活」為題，在台塑企業起家厝王氏昆仲公園舉辦園遊嘉年華。

活動現場展出多位精神康復者的圖文沙龍藝術創作，透過這些作品，能民眾更深入地了解他們的內心世界，感受心靈的共鳴。還有多項具教育意義的闖關互動活動，超過40個攤位提供各式美食及精神康復者的手作產品。

▲高雄市衛生局長黃志中。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局長黃志中表示，呼籲大家一起來關心精神健康議題，並支持精神康復者的藝術創作，讓更多人了解他們的故事與心聲。衛生局將持續推動相關活動，讓社會對精神健康有更多的理解與支持，喚起大家對精神康復者的關懷，為他們的復元之路添上一份激勵。

衛生局表示，希望透過多元活動，能讓更多人關心精神康復者的需求，以更開放的視野看待社區中的精神康復者。期待社會各界能共同努力，營造一個更加包容、理解和充滿愛心的環境，共同支持精神康復者走向更美好的社區生活。