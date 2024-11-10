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花得開心購物節10天創下4千萬商機　李多慧現身抽加碼獎

▲▼第二波抽獎現場採全程直播，由市長魏嘉彥及出席貴賓代表抽獎。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲第二波抽獎現場採全程直播，由市長魏嘉彥及出席貴賓代表抽獎。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花得開心購物節」活動從10月25日起跑，短短10天的服務期間內登錄金額已逾4千萬餘元，第二波抽獎昨晚直播抽獎，再抽出38名幸運兒，南韓啦啦隊女神李多慧擔任神秘嘉賓抽出加碼獎，花蓮市長魏嘉彥祝大家開心購物，希望明年人人都能把大獎抱回家！

▲▼第二波抽獎現場採全程直播，由市長魏嘉彥及出席貴賓代表抽獎。（圖／花蓮市公所提供，下同）

正在騎摩托車環島的李多慧，日前抵達花蓮，一路上透過直播推廣花蓮的好山好水與美食，昨晚她突然現身「花得開心購物節」的抽獎現場，嗨翻直播的現場，不僅抽出市長加碼獎，並在獎項上親筆簽名，更大讚花蓮「好山、好水、不無聊」，花蓮市長魏嘉彥感謝她透過此行來推廣花蓮、振興花蓮，也邀她常來花蓮走走。

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第二波抽獎現場採全程直播，由市長魏嘉彥、花蓮市公所主任秘書翁美華、遠東百貨花蓮店長黃永芳、花蓮縣議員魏嘉賢抽獎，並由市公所政風室主任李貞儀見證。4人依序抽出家電和智慧3C等38個獎項，抽獎活動最高潮，則是抽出最大獎I Mac24吋蘋果桌上型電腦，幸運兒是摸彩券號碼094336的羅姓民眾。

▲▼第二波抽獎現場採全程直播，由市長魏嘉彥及出席貴賓代表抽獎。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲南韓啦啦隊女神李多慧擔任神秘嘉賓抽出加碼獎並在獎項上簽名。

直播中，許多民眾線上喊加碼，魏市長也熱情回應，現場加碼一台市價逾萬元的德國BRITA 瞬熱智能滅菌開飲機，由李多慧抽出，抽中摸彩券號碼是052134的徐姓民眾；遠東百貨花蓮店也特別送出加碼獎，遠東百貨1萬元商品券，由黃永芳店長抽出，讓氣氛再掀高潮。

▲▼第二波抽獎現場採全程直播，由市長魏嘉彥及出席貴賓代表抽獎。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥恭喜各位得獎者，希望大家都能開心的購物，也希望下次都把大獎抱回家。他表示，原本活動投箱截止日是11月3日，但因受到康芮強颱的影響，全縣停班停課，為了不讓民眾權益受損，也鼓勵民眾颱風天過後再外出消費，市公所把活動延後兩天直到5日晚上9點封箱，看到這兩天來兌換摸彩券的民眾絡繹不絕，摸彩箱一下就被裝滿，感謝花蓮在地人及遊客都以實際行動支持花蓮商家，最後再次感謝所有人的熱情參與，明年一定會準備更多更優質的獎品，希望大家一起花得開心，能抽到大獎更開心。

▲▼第二波抽獎現場採全程直播，由市長魏嘉彥及出席貴賓代表抽獎。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市公所為了刺激商圈買氣，舉辦「花得開心購物節」，有別於以往，今年首度採兩次摸獎，只要於10月25日至11月5日，至三處指定服務台，完成登錄10月份在花蓮市單筆消費滿300元的發票，就能拿到摸彩券，10月28日前完成投箱的民眾可參加第一次抽獎，10月29日至11月5日完成投箱，即可參加第二波抽獎。10天的服務期間內，共發出近14萬張摸彩券，帶來逾4千萬商機，是去年總金額的兩倍，兩次共抽出63名幸運兒。

市公所會在一周內以電話通知，如有任何疑問可於上班時間撥打諮詢專線03-8358916由活動小組專人服務，中獎人須要出示身分證以及摸彩券存根聯，以利後續活動小組核查。

相關詳情及完整得獎名單請上花蓮市公所網站、臉書，及花蓮市文化觀光資訊網查詢。

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