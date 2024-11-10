李多慧環島結束遭跟蹤　貼文「真的不敢回家」…三重分局出手了

記者陳以昇／新北報導

啦啦隊女神李多慧騎機車環島5天後返家，途中卻疑似遭一部白色小客車跟蹤到三重租屋處，車內還下來一名男子尾隨她，李多慧事後在臉書發文「對我們一直進行拍攝...整整一小時半的時間，我們真的不敢回家。」，警方得知主動聯繫經紀公司，在完成報案後進行調查。

▲李多慧環島結束後返回三重租屋處卻遭跟蹤（紅箭頭處） 。（圖／翻攝李多慧臉書）

據悉，職棒啦啦隊女神李多慧日前進行騎機車環島，5天後與拍攝團隊返回三重區租屋處，過程中卻發現一部白色小客車不斷尾隨跟蹤，在李多慧下車在超商前拍攝影片時，從車內下來一名綠衣男子，坐在花圃假裝打電話並偷拍李多慧，讓她相當恐懼。

▼綠衣男子坐在花圃假裝打電話被拍下（紅箭頭處） 。（圖／翻攝李多慧臉書）

事後李多慧在臉書貼文，「我和夥伴在家附近繞了好多圈，但是白色車輛仍然不停跟隨，我們後來停在便利商店觀察，車子就有綠色外套的陌生人下車，離我們很近假裝是路人、假裝在講電話，卻對我們一直進行拍攝...整整一小時半的時間，我們真的不敢回家。」

轄區三重警分局得知後表示，有關某藝人臉書發文表示於本轄住家周遭疑似遭不明男子跟蹤，警方已與該藝人經紀公司取得聯繫，將於完成報案程序後立即進行偵處，本分局也已加強轄區周邊巡邏，避免居民再受騷擾。

▼拍攝團隊拍到白色小客車尾隨 。（圖／翻攝李多慧臉書）