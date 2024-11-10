陸狠師用「竹籤」狂刺學生的嘴…畫面曝　家長嚇：動作很熟練

記者廖翊慈／綜合報導

安徽六安的愛貝貝幼稚園9日遭一名家長靳先生（化姓）指控，2名女教師虐童，動作還十分熟練，「老師對部分孩子毆打、抓頭玩弄、提腿倒立，甚至用竹籤刺嘴，孩子們都很驚恐。」相關監視器畫面曝光後，引起熱議。

據《長城網》報導，靳先生提供一段長達9分56秒的監視器影片，並表示，「你看看2個老師，這個女老師這樣做，不可能是第一次，她用竹籤刺小孩的嘴，把孩子弄痛後，又把小孩抱到腿上壓著，這惡劣到什麼程度了？打過後，再餵東西，哄哄孩子。」

監視器畫面顯示，11月7日下午14時31分，該班級的孩子們剛午休起床，2名老師在管教孩子，其中一名老師先抓住一名孩子的衣襟，多次前後大力拉扯、打耳光。她還揪住一名孩子的頭髮，孩子疑似痛到哭出來，她就用衣服蒙住孩子的頭並旋轉，再用手指戳孩子的頭部，接著還把一名學生扳倒，提起孩子的一條腿倒立懲罰。

▲▼該名老師不斷虐待學生，一旁的孩子相當驚恐。（圖／翻攝自微博）

靳先生表示，這名老師藉由對孩子施暴，來尋得開心，「她給小孩硬綁小辮子，小孩痛到哭，她在虐待小孩的時候，其他小孩們都很驚恐地，一起看著老師，非常緊張，不敢有任何反抗，你看她的手法，感覺她很熟練，她到底是怎麼招聘進來的？然後另一個老師很冷漠，對一切視若無睹。」

靳先生說道，「這2名老師已經被警方帶走了，因為受害孩子的家長報警了，我們昨天到幼稚園要求查看監視器，結果全都看不了，老師說系統正在維護，結果是警方調取監視器就成功了。」

當地警方也證實，確有此事發生，目前已立案調查，並下令該幼稚園進行整頓，具體經過正在進一步調查中。