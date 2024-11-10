　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

核戰開打14分鐘「300萬人灰飛煙滅」！第三次世界大戰將歸零文明

▲▼核彈爆炸後的放射性塵埃會對人體造成致命影響。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲核戰會造成的影響，如今有最貼近真實的預測。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／安妮．雅各布森（Annie Jacobsen）
摘自／時報出版《核戰末日：我們與世界毀滅的距離

32枚美國潛艦發射的核彈頭由三叉戟飛彈運載，在觀星技術導引下，再靠著三叉戟飛彈上的「多目標重返大氣層載具」之便，從太平洋天寧島以北某處的海底鑽出14分鐘又多一點的時間後，抵達北韓境內的目標。作為北韓的首都，平壤的毀滅已經不可避免。平壤三百萬市民中的絕大多數，都將灰飛煙滅。

W88核彈頭一一擊中了其設定好的目標，展現出了桑迪亞國家實驗室在新墨西哥州公開自誇了幾十年的準度。「（彈頭）非常聽話，我們要它炸它就炸，我們要它啞它就啞，」項目經理桃勒芮絲．桑契斯（Dolores Sanchez）如此形容W88。「解保、引信和起爆總成是彈頭的大腦，」而桑迪亞實驗室出品的是極其聰明的彈頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

W88彈頭的單顆當量是45萬5千噸。而讓日本廣島變成一片廢墟的原子彈當量是1萬5千噸；長崎那顆大一點，有2萬一千噸。在這個場景中，攻擊北韓的爆炸力總量幾乎已經超乎人類所能理解的範疇。美國總統甘迺迪就曾在聽完某場簡報裡的核戰死亡人數預估後，有感而發：「我們這樣，也好意思說自己是人？」

全名為Multiple Independently-targetable Reentry Vehicle的「多目標重返大氣層載具」，簡稱MIRV。這有夠長的名字對大多數人而言，意義不大——尤其是對那些即將死於MIRV之手的幾百萬人。但在過去幾十年中，它對於核戰規劃者和國防分析師來說，卻是意義非凡。

多目標重返大氣層載具，顧名思義，是一種在其彈頭母艙中攜帶有複數核彈頭的武器系統——每一顆彈頭都有能力攻擊一個獨立的目標，就算它們彼此相隔數百英里也無妨。你也許會覺得在世界即將毀滅的當下，談多目標重返大氣層載具的這些細節太過瑣碎，但我認為，談這些並不是在浪費時間，這些知識有助於我們明白全球性的核戰可以用多迅捷的速度開展。

在這個過程中，我們會意識到世界的毀滅有多快，而人類的穩定發展是多麼緩慢，乃至於這兩者的反差是多麼地讓人悲哀與諷刺不堪。廣大且繁複的人類文明歷經數千乃至數萬年才開花結果，但使其歸零的戰爭從開始到告終，卻花不了幾個鐘頭。

1960年代，多目標重返大氣層載具問世以來，估計數千億美元已經被投入了這項科技的設計、研發、擴展與完善，也被投入了這種技術的工業化與量產化。然後，在歷經了1980年代的戰略武器裁減談判後，舉世的核子科學家決定MIRV是一股令世界和平「陷於不穩」的力量。

因此，美國納稅人高達數百億美元的稅金被拿去對多目標重返大氣層載具進行「去MIRV化」。「這個步驟將加強核平衡的穩定性，減少任何一方先發制人的動機，」美國國防部在某次的「核態勢審議」報告中宣稱。

在數千枚具有多目標重返大氣層載具的洲際彈道飛彈被設計、製造、送進發射井，並將矛頭指向對方之後，又出現一種聲音，人們認為放在地底發射井中的MIRV飛彈，會是一種「敵國打中就賺翻了」的目標。

這種聲音的邏輯是這樣的：假設一枚─譬如在懷俄明州的——洲際彈道飛彈的鼻錐罩內含有10顆彈頭，那麼該發射井就有可能被有能力以先制核攻擊將之摧毀的敵人視為不打可惜的目標。在經過大量的爭論後，多目標重返大氣層載具被解除了殺傷力，歷經了拆卸、解構、丟棄處理的流程；當中有一些遭到了徹底毀滅。

但這指的只是陸地上的MIRV。在潛艦上，核子飛彈繼續配備多目標重返大氣層載具被視為沒有問題，而那背後的奇特邏輯是這樣的：核子潛艦因為難以定位、可以匿蹤、身處海底，所以不能真正算是會被敵人攻擊的標的。正因如此，位於俄亥俄級潛艦上的飛彈，仍保有多目標重返大氣層載具系統。

如今，正是這一群有著MIRV能力的三叉戟飛彈大軍，代表著美國對衝動又愚蠢─但真正動機我們實在想不透─的敵國所發動的反擊，朝著北韓飛去，誰叫這個場景裡的第三次世界大戰，就是由北韓莫名挑起。

套用前美國國防部研究與工程處副處長約翰．魯伯的說法，這就是一場眼看就要發生的大型滅絕事件。

★本文摘自《核戰末日：我們與世界毀滅的距離（電影暖身版）》，作者安妮．雅各布森（Annie Jacobsen），美國普立茲獎決選記者，採訪了50多位核戰關鍵人物，借鑒參與武器開發、緊急應變計畫的軍事、民事專家見解，深入探討核戰爆發後一系列的慘況、政府應變計畫等議題，刻劃出最接近真實末日的場景。這發人省思又驚悚震撼的警示，也被傳奇影業買下版權，將由《沙丘》導演改編拍成電影。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北捷砍人女深夜收押！
Yuma被爆先出軌　女畫家還原認識Ryu過程
464轟重砲來台　踏進大巨蛋「好漂亮」
職缺薪資未達5萬禁寫面議　明年啟動修法

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

核戰開打14分鐘「300萬人灰飛煙滅」！第三次世界大戰將歸零文明

北市基隆路地下道「深夜大塞車」！民眾困車陣1小時出不去

嘉義中埔規模4.4地震！氣象署：與10／27連8震同震央

快訊／東北雨彈下不停！5縣市「大雨特報」　最新警戒區域曝

您的包裹「掉進海裡了」！淘寶雙11貨櫃墜海　一票台人崩潰

網傳「波波醫師通報系統」準確度高　一看900人名單：大醫院超多

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」　一票妹羞：男友吸爆！性學家曝原因

快訊／19:42嘉義中埔規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

北投餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘暴怒「出軌照貼門口」：小三無恥

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

北捷「奪刀勇伯」英勇身分曝　是員警：這不是該做的嗎？

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　砸6位數買水晶「火爆脾氣收斂了」

巴基斯坦火車站大爆炸　逾70死傷...恐怖畫面曝

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

核戰開打14分鐘「300萬人灰飛煙滅」！第三次世界大戰將歸零文明

北市基隆路地下道「深夜大塞車」！民眾困車陣1小時出不去

嘉義中埔規模4.4地震！氣象署：與10／27連8震同震央

快訊／東北雨彈下不停！5縣市「大雨特報」　最新警戒區域曝

您的包裹「掉進海裡了」！淘寶雙11貨櫃墜海　一票台人崩潰

網傳「波波醫師通報系統」準確度高　一看900人名單：大醫院超多

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」　一票妹羞：男友吸爆！性學家曝原因

快訊／19:42嘉義中埔規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

北投餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘暴怒「出軌照貼門口」：小三無恥

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

無人機蜂群母機　「九天」機腹設超大任務箱亮相珠海

川普2.0美中貿易壁壘升級　越南迎來發展機遇

川普勝選對經濟的深遠影響　數據解析與政策展望

揚秦前3季每股賺4.29元　前10月營收年增近17％

巨大第三季EPS 1.27元　提列存貨跌價損失影響致年減55%

雙11來了「小心網購詐騙」！趨勢科技點出4大重點：避免盜刷陷阱

新竹男怒砍外甥數刀致死！　鄰居曝平日相處情況

黎巴嫩衛生部：以色列新一輪攻擊釀至少31死

卡達暫停斡旋加薩停火協議：交戰雙方未展現談判誠意

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

生活熱門新聞

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

雙11購淘寶　台人被通知：包裹掉海裡

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

網流傳「波波醫師通報系統」準確度高　一看名單：大醫院超多

挑戰4颱鼎立　粉專：「天兔」颱風有機會生成

嘉義中埔規模4.4地震　與10/27連8震同震央

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明晨

男友排隊7小時買八曜和茶　妹子感動喊：對的人

「最勇的人是弟弟」噴血還緊抓持刀女！網淚：抓這麼久

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

即／5縣市大雨特報！最新警戒區域曝

國道內線120被閃　掀兩派大戰

更多熱門

相關新聞

核戰72分鐘可奪50億條命、終結人類萬年文明

核戰72分鐘可奪50億條命、終結人類萬年文明

第三次世界大戰如果真的發生，並以核戰登場，會發生什麼事呢？美國記者在新書《核戰末日》推測，72分鐘內戰爭會結束，但立即死亡的有數億人，最後死亡人數將高達50億，全球將陷入萬劫不復的漆黑，人類的萬年文明隨之結束，還活著的人會羨慕第一波死去的人。這驚悚震撼的警示，也被傳奇影業買下版權，將由《沙丘》導演改編拍成電影。

摩根大通CEO警告：第三次世界大戰已開打

摩根大通CEO警告：第三次世界大戰已開打

三戰倒數不到48hrs？新神鬼先知曝準確日期

三戰倒數不到48hrs？新神鬼先知曝準確日期

核戰風險升溫　中俄聯合重申1立場

核戰風險升溫　中俄聯合重申1立場

烏克蘭警告「第三次世界大戰」將爆發

烏克蘭警告「第三次世界大戰」將爆發

關鍵字：

核戰第三次世界大戰核戰末日

讀者迴響

熱門新聞

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

女畫家驚爆「Yuma先出軌」：介入婚姻而非感情

北漂女碩士捷運砍人　論文研究「佛法」

雙11購淘寶　台人被通知：包裹掉海裡

台南情侶遭無良詐團騙錢　700萬要不回絕望身亡

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

即／人倫悲劇！新竹男砍殺外甥數刀　他重傷慘死

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

才爆婚變！Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回應

北漂女碩士捷運砍人！剛被辭退就行兇

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

網流傳「波波醫師通報系統」準確度高　一看名單：大醫院超多

挑戰4颱鼎立　粉專：「天兔」颱風有機會生成

《糖果人》69歲東尼陶德過世！

Ashly喪父暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克：給她太大壓力

更多

最夯影音

更多

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面