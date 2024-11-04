核戰72分鐘可奪走50億條命！美記者新書由《沙丘》導演改編電影

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《核戰末日》預測72分鐘可奪走50億條命！《沙丘》導演將改編電影

▲▼北韓仍未停止研發核武，甚至可能已擁有將核武小型化的技術。（圖／達志影像／美聯社）

▲第三次世界大戰如果以核戰發生，將會奪走50多億條人命，並終結人類萬年累積的文明。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／綜合報導

第三次世界大戰如果真的發生，並以核戰登場，會發生什麼事呢？美國記者在新書《核戰末日》推測，72分鐘內戰爭會結束，但立即死亡的有數億人，最後死亡人數將高達50億，全球將陷入萬劫不復的漆黑，人類的萬年文明隨之結束，還活著的人會羨慕第一波死去的人。這驚悚震撼的警示，也被傳奇影業買下版權，將由《沙丘》導演改編拍成電影。

美國普立茲獎決選記者安妮．雅各布森（Annie Jacobsen），採訪了50多位核戰關鍵人物，寫下發人省思的新書《核戰末日》。她借鑒參與武器開發、緊急應變計畫的軍事與民事專家見解，深入探討核戰爆發後一系列的慘況、政府應變計畫等議題，刻劃出最接近真實末日的場景。

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該書唯一的起始假設，是北韓朝美國五角大廈發射了第一顆核彈，接下來發生的一切都有所本，除了核武關鍵人物的訪談、科學研究，還有歷史事件的佐證。

新書提到，如果第三次世界大戰以核戰登場，開打72分鐘就結束，接著立即死亡的人數有數億人，全球將陷入萬劫不復的漆黑，人類萬年的文明將會結束，而還活著的人會開始羨慕第一波就死去的，最終死亡人數會高達50多億。

作家鱸魚在推薦文提到，沒人會去想，因為一切那麼遙遠，讀了這本書才知道，原來人類距離毁滅一直只有一步之遙，在這條一切都是黑箱作業的死亡平行線上，我們只能期望電腦不出錯、人不誤判、世界也不會碰上一個瘋子⋯⋯日以繼夜，每一秒鐘都如此，然後你我也才能都活著。這一切竟然完全建立在這般脆弱的基礎上。

他說，核戰没有贏家，「這本書詳細敘述人類毁滅頭兩個小時内每一分鐘的過程，讀了讓人不寒而慄：恐怖的不只是毁滅本身，還有60年來一路奇蹟般的『僥倖』。」

▲▼美國記者在新書《核戰末日》推測，核戰72分鐘將奪走50億條性命，並終結人類累積的萬年文明。（圖／時報出版）

▲美國記者新書《核戰末日》由時報出版發行繁體中文版。（圖／時報出版）

書中也提及，當進入核子時代，愛因斯坦曾在受訪時說，「我不知道第三次世界大戰會用什麼武器打，但第四次世界大戰用的肯定是棍棒跟石頭。」小行星的撞擊曾造成恐龍滅絕；而人類一手打造的核武，有能力、也有可能將人類花了1萬2千年累積的先進文明，畫下一個突兀的句點。

《核戰末日》的影視版權，由《沙丘》導演丹尼．維勒納夫、傳奇影業重金取得，將改編翻拍為電影。該書也由時報出版發行繁體中文版，已在全台書店及線上通路上架。

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