　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國中等學校田徑賽睽違14年重返南投　首邀80位國際選手競技

▲全國中等學校田徑賽開幕，22縣市5國選手競技。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲全國中等學校田徑賽開幕，22縣市5國選手競技。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

113年全國中等學校田徑錦標賽睽違14年再度於南投縣舉辦，9日順利落幕，22縣市的271所學校、1904名選手參賽力爭佳績，也邀請來自日本、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡和孟加拉等5國的80名選手及隊職員共同參與。

本次賽事於6日至9日於縣立體育場登場，開幕典禮由大會主席暨縣長許淑華主持，縣議員兼任南投縣體育會田徑委員會主任委員莊士傑、南投市長張嘉哲、南投縣體育會總幹事洪銘惠、中華民國田徑協會副理事長翟學電、副理事長吳清標、秘書長王景成、國立臺灣體育運動大學副校長沈易利，立委馬文君和游顥服務處、縣議員林儒暘和簡千翔服務處代表都出席，為國內外選手們加油打氣。

▲全國中等學校田徑賽開幕，22縣市5國選手競技。（圖／南投縣政府提供）

▲全國中等學校田徑賽開幕，22縣市5國選手競技。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，今年比賽中，有來自本縣及國內高中70隊、國中194隊的選手參賽，其中包含高中女子429人、高中男子562人、國中女子412人及國中男子501人，包含隊職員、裁判及工作人員，總計近3000人；為讓競賽更多元化、提升國內選手實力，此次也特別邀請80名國際選手80位選手及教職員參加；他感謝中華民國田徑協會理事長葉政彥帶領協會幹部及志工用心籌辦，讓選手們能盡情競技、爭取佳績。

▲全國中等學校田徑賽開幕，22縣市5國選手競技。（圖／南投縣政府提供）

▲全國中等學校田徑賽開幕，22縣市5國選手競技。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，南投在各項田徑項目一向表現不俗，尤其是撐竿跳高及跳遠在國內成績優異，在全國運動會及全中運等全國田徑比賽均為本縣及國家爭取無數榮耀，為縣內重點發展項目；回顧南投縣在體育領域的卓越表現，曾培育出如跳遠名將乃慧芳、文華佑、撐竿跳高張可欣、官美璉、劉俊偉等傑出運動員，也在女子壘球、空手道及西式划船等多項亞運及奧運賽事中展現傑出實力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李多慧遭跟蹤「不敢回家」　三重分局出手了
3分鐘車程變1小時！深夜大塞車　北市府道歉了
20萬鄭州大學生「夜騎單車」多路段癱瘓！　驚人畫面曝
「11月史上首次4颱並立」　專家：準天兔可能造成威脅
快訊／遭強擄上車！　女驚恐急叩派出所求救
黃曉明驚傳「被坑4000萬」　葉珂親口回3疑點
剛入職台積電「驗到2條線」人妻慌了！　過來人：一定黑掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南表揚終身學習楷模及推動有功學校　黃偉哲帶動終身學習風潮

2024世界糖尿病日藍光點亮奇美博物館　邀您一起健康滿級分

台南做工行善　逗陣來為弱勢修築希望家園

全國中等學校田徑賽睽違14年重返南投　首邀80位國際選手競技

日月潭花火音樂嘉年華延至11／16舉辦　警公告交通管制措施

台南竹溪禪寺重建落成再現風華　黃偉哲盼信徒都獲得心靈歸屬

台南山上花園水道博物館光電車棚再奪殊榮　獲經濟部優光鐸獎肯定

國土功能分區圖即將公告實施　非都市土地變更案件應及早申辦

2024大溪區全民健行　逾5000民眾熱情參與

兩岸漢字文化藝術節移師桃園　張善政：展現桃園文化內涵與底蘊

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

北捷「奪刀勇伯」英勇身分曝　是員警：這不是該做的嗎？

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　砸6位數買水晶「火爆脾氣收斂了」

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

巴基斯坦火車站大爆炸　逾70死傷...恐怖畫面曝

台南表揚終身學習楷模及推動有功學校　黃偉哲帶動終身學習風潮

2024世界糖尿病日藍光點亮奇美博物館　邀您一起健康滿級分

台南做工行善　逗陣來為弱勢修築希望家園

全國中等學校田徑賽睽違14年重返南投　首邀80位國際選手競技

日月潭花火音樂嘉年華延至11／16舉辦　警公告交通管制措施

台南竹溪禪寺重建落成再現風華　黃偉哲盼信徒都獲得心靈歸屬

台南山上花園水道博物館光電車棚再奪殊榮　獲經濟部優光鐸獎肯定

國土功能分區圖即將公告實施　非都市土地變更案件應及早申辦

2024大溪區全民健行　逾5000民眾熱情參與

兩岸漢字文化藝術節移師桃園　張善政：展現桃園文化內涵與底蘊

五月天桃園開唱「15萬張票秒被搶光」　最後搶票機會時間曝光

遭布萊頓逆轉苦吞18年來首次4連敗　曼城主帥：傷病影響一切

日本四國晚間大規模停電！4縣36.5萬戶無電可用　老婦在家跌倒送醫

快訊／新北瑞芳1男下海潛水失蹤！友急報案　警消搜救中

又要贏了？共和黨只差6票「獲眾議院多數」　川普執政超穩

台南表揚終身學習楷模及推動有功學校　黃偉哲帶動終身學習風潮

Ryu兩周前旅日片「海邊1幕」超詭異！全場放大怒了：不是Yuma

禾馨「波波女醫」害命！10年爭議再起　蘇一峰批：這次後門開更大

李多慧環島結束遭跟蹤　貼文「真的不敢回家」…三重分局出手了

新竹舅拿廚師刀砍死甥！　鄰居曝行為舉止：不敢跟他有互動

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

地方熱門新聞

「在押禁見還發聲明」台中地檢署怒了

台南佳里吉和堂新廟落成黃偉哲致贈「正身教世」匾額

台南鹿耳門天后宮媽祖七朝朝真禮斗祈安賜福大法會

高雄左營晚間大停電！2952戶陷黑暗

慶桃園大圳通水百年　桃管處健走吸引4000民眾

2024 台灣設計展 閉幕式視覺聽覺饗宴

2千台東民眾健走森林公園　關注勞工福利

大溪苦茶油節　「2024永福里茶油畫趣」登場

兩岸漢字文化藝術節桃園展出　展現桃園文化底蘊

台南首創智慧海灘成果發表守護海域遊憩安全

台南竹溪禪寺重建落成黃偉哲盼信徒都獲得心靈歸屬

台南山上花園水道博物館光電車棚再奪光鐸獎殊榮

雲林縣志工大會師趣味競賽展現活力

2024大溪區全民健行　逾5000民眾熱情參與

更多熱門

相關新聞

2024南方影展盛大開幕獨立電影齊聚台南新光影城

2024南方影展盛大開幕獨立電影齊聚台南新光影城

第22屆南方影展8日於台南新光影城盛大開幕，宣告2024年度為期10天的台南影像盛事正式展開，這次影展由文化局全力支持、文化部影視及流行音樂產業局與台南企業等共同助力，結合地方文化力量，邀請來自海內外影像創作者共襄盛舉，展現台南作為影視創意之都的活力。

八曜和茶「北部人排4小時」　他驚：這麼好喝嗎

八曜和茶「北部人排4小時」　他驚：這麼好喝嗎

直擊／八曜和茶北部首店開幕排爆

直擊／八曜和茶北部首店開幕排爆

「笑死！已經倒閉」夜市變「港都浪潮」　業者曝開幕時間

「笑死！已經倒閉」夜市變「港都浪潮」　業者曝開幕時間

8千坪林口三井二館10／23試營運

8千坪林口三井二館10／23試營運

關鍵字：

全國中等學校田徑賽開幕

讀者迴響

熱門新聞

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有

最新詐騙！　一票喊「有收到」

北漂女碩士捷運砍人　論文研究「佛法」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

女畫家驚爆「Yuma先出軌」：介入婚姻而非感情

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

即／人倫悲劇！新竹男砍殺外甥數刀　他重傷慘死

台南情侶遭無良詐團騙錢　700萬要不回絕望身亡

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

北捷砍人女任職「2個月被辭退」　工作都做不久...最短只有1周

任務8天變8月　女太空人暴瘦嚇壞NASA

少女淪性奴！炸雞老闆脅：把妳鎖起來

更多

最夯影音

更多

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面