全國中等學校田徑賽睽違14年重返南投　首邀80位國際選手競技

▲全國中等學校田徑賽開幕，22縣市5國選手競技。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

113年全國中等學校田徑錦標賽睽違14年再度於南投縣舉辦，9日順利落幕，22縣市的271所學校、1904名選手參賽力爭佳績，也邀請來自日本、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡和孟加拉等5國的80名選手及隊職員共同參與。

本次賽事於6日至9日於縣立體育場登場，開幕典禮由大會主席暨縣長許淑華主持，縣議員兼任南投縣體育會田徑委員會主任委員莊士傑、南投市長張嘉哲、南投縣體育會總幹事洪銘惠、中華民國田徑協會副理事長翟學電、副理事長吳清標、秘書長王景成、國立臺灣體育運動大學副校長沈易利，立委馬文君和游顥服務處、縣議員林儒暘和簡千翔服務處代表都出席，為國內外選手們加油打氣。

許淑華說，今年比賽中，有來自本縣及國內高中70隊、國中194隊的選手參賽，其中包含高中女子429人、高中男子562人、國中女子412人及國中男子501人，包含隊職員、裁判及工作人員，總計近3000人；為讓競賽更多元化、提升國內選手實力，此次也特別邀請80名國際選手80位選手及教職員參加；他感謝中華民國田徑協會理事長葉政彥帶領協會幹部及志工用心籌辦，讓選手們能盡情競技、爭取佳績。

許淑華表示，南投在各項田徑項目一向表現不俗，尤其是撐竿跳高及跳遠在國內成績優異，在全國運動會及全中運等全國田徑比賽均為本縣及國家爭取無數榮耀，為縣內重點發展項目；回顧南投縣在體育領域的卓越表現，曾培育出如跳遠名將乃慧芳、文華佑、撐竿跳高張可欣、官美璉、劉俊偉等傑出運動員，也在女子壘球、空手道及西式划船等多項亞運及奧運賽事中展現傑出實力。