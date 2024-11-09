幸福草地野餐派對　曾文區社福中心與麻豆分隊攜手居家防火宣導

▲台南曾文區社會福利中心於9日舉辦「攜手家庭，與愛同行--幸福草地野餐派對」，麻豆分隊在現場設置防火宣導攤位，針對居家電器及廚房火災的預防措施進行說明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南曾文區社會福利中心於9日舉辦「攜手家庭，與愛同行--幸福草地野餐派對」，吸引眾多家庭參與，為了強化居家防火意識，麻豆分隊在現場設置防火宣導攤位，針對居家電器及廚房火災的預防措施進行說明，並鼓勵居民購置且安裝住宅用火災警報器。

麻豆分隊同時展示無線連動火災警報器及水道連結型自動灑水設備，強調這些裝置可以有效提升火災警報範圍與反應速度，增強防災應變能力。

麻豆分隊呼籲民眾定期檢查家中電器設備，確保系統穩定，避免因插頭鬆動或插座過載引發火災。建議民眾選擇具防過載保護功能的延長線，並定期檢查配線是否老化或損壞。此外，提醒民眾選用合格認證的電器產品，外出時應拔除不必要的電源；廚房方面，建議選用具備熄火安全裝置、溫度感應及時間異常自動斷電功能的爐具，以降低風險。

消防局局長李明峯強調，防範火災應從日常生活中落實。透過這次活動，我們希望將防火知識傳遞至每一個家庭，幫助居民建立自主防火管理的觀念，提升火災防護意識。透過多元化的防火宣導方式，讓社區居民更直觀地了解火災預防的重要性，以期有效提升居家防火安全。

第二大隊大隊長王騰毅說明，針對高齡長者及身心障礙者等弱勢族群，建議小朋友遠離火源，並提醒家長加強火源管理，避免在臥室吸菸以減少火災風險。透過適當的防火教育及安全設施，可有效降低火災發生的可能性，保障家庭成員的安全。