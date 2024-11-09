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一天煮2餐！婆婆每月給5千「自豪有給零用錢」　她忍2年決定搬出去

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP）

▲原PO忍了2年，還是決定搬出婆家。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「我聽到這些話後，我就再也不拿她的錢。」一名女網友發文表示，她20年前嫁給了「豬隊友」，當時婆婆每個月都會給她錢，要她負責「一日兩餐」，豈料她後來卻耳聞，婆婆居然到處說自己會給她零用錢，讓她傻眼。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」，提到她20多年前才23歲，剛嫁給「豬隊友」，那時婆婆一個月會給她5000元，但是要她負責6人份的「一日兩餐」。而讓她傻眼的是，婆婆居然到處跟鄰居、朋友說，自己每個月都會給零用錢，「還真是謝謝她呢！」

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原PO聽到這些話後，再也不拿婆婆的錢，「她想吃什麼東西，她買，我負責煮，這樣就不會再說她每個月有給媳婦零用錢了吧！」不過她也透露，自己忍了2年以後，還是決定搬出婆家。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「搬出！聰明的選擇」、「就是這樣操作就對了、而且煮還得看心情 」、「有骨氣很欣賞」、「20多年前5000元也不夠」、「一家四口火鍋料一餐買起來也破千，的確少得離譜」。還有網友分享，「年輕時交過一個男友，全家都非常節省，那個時候我家有錢，居然叫我買菜去他家煮。我想說我還沒有結婚怎麼這樣？後來，我就跟他分手了」。

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