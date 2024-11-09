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老公婚前長得像賀軍翔！結婚20年「初戀出現」她緊張了　網大歪樓

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO不知道要不要跟老公一起參加同學會。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「同學會我該不該跟去呢？」一名女網友發文表示，老公婚前長得像賀軍翔，帥到讓她暈船，於是兩人便「先上車後補票」，不料結婚20年後，兩人卻從無話不說變成無話可說，如今她得知老公和初戀重新聯繫，甚至要辦同學會，她就不知道是不是應該信任對方。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，老公婚前長得像賀軍翔，且非常疼愛她，因此氣氛一到，兩人就發生了關係，「先有後婚」。然而結婚20年的兩人，卻從無話不談變成無話可說，「終於知道為什麼那麼多人到了一定年紀就想離婚，沒了激情與熱情，剩下親情」。

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日前老公忽然說，他的初戀突然加他臉書，兩人聊了聊，才知道對方剛離婚，並有意辦同學會。原PO這時就開始思索著，她該不該跟著老公去參加同學會，以避免對方和初戀有單獨聊天的機會？還是她就該選擇相信，給老公自由空間呢？

▲▼ 《不夠善良的我們》星光首映媒體活動-賀軍翔。（圖／記者黃克翔攝）

▲賀軍翔。（圖／記者黃克翔攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒有維持、沒有努力，只是一直消耗，當然會沒愛情了」、「所以牽手的兩人不能只看當下，而是雙方到底有沒有能力到老都相愛」、「跟！除非你不要這個男人了！還想要卻又棄之可惜那就守住」、「我結婚快30年了，現在愛情依然還是愛情」。

還有網友大歪樓，「請問另一半現在走鐘很嚴重嗎」、「那你像誰」、「現在像誰」、「他會為了初戀再努力變回賀軍翔」、「放他去吧，他都不是賀軍翔了」。話題掀起討論。

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