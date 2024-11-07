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床底發臭長蟲「邋遢姪女嫁了」還生孩　遇天使婆婆！4年後下場超悲

▲孕婦雙子宮同時懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲姪女婚後生下一寶。（示意圖／Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

寵壞了？一名女網友透露，姪女只有國中畢業，懶到衛生棉丟床下導致發臭長蟲，在家啃老一段時間後，在爸媽積極湊合之下，嫁給一位修車師傅，婆婆也對她極好，婚後生下一個兒子，無奈邋遢本性不改，也不管孩子哭鬧，婆媳鬧翻後，老公也受不了，最後又帶著兒子回到娘家啃老。

一名網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，姪女國中畢業後就荒廢學業，在家躺平啃老，不幫忙煮飯也不做家事，連自己衣服都懶得洗，尤其衛生習慣都讓原PO感到咋舌，「用過的衛生棉也不丟棄，放在床底下，都發臭長蟲了！」

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無奈哥哥嫂嫂根本管不動她，罵也沒有用，他們只好四處狂請親戚介紹好婆家，結果姪女真的在4年前嫁出去了，婆婆把她當作親生女兒一樣對待，還幫忙端飯進房間給她吃。

隔1年姪女順利生下兒子，但衛生習慣變得更邋遢，甚至孩子哭鬧也不管，導致婆婆漸漸有怨念，最後婆媳倆鬧翻，老公也氣到離婚，最後姪女只好帶著3歲兒子回娘家繼續當米蟲。

底下網友紛紛看傻，「這種國中畢業，又沒工作，還能嫁出去，真厲害」、「衛生棉不丟長蟲，光想像就起雞皮疙瘩了～可想而知，房間的味道應該很濃」、「不是頭腦有問題就是父母養廢了」、「覺得小孩可憐」、「原生家庭的教育」、「自己這樣就算了！還生了孩子受苦」；也有人質疑真實性，「幻想文？整個不合邏輯」、「好慘，本來一個，現在變兩個。不過姪女關你什麼事？你住他家嗎」。

事後，原PO也補充，姪女前夫是修車師傅，個性很老實。

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