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屏東南州迎王平安祭典11／13登場　交通管制資訊一次看

▲東港警分局規劃了南州代天府迎王平安祭交通動線 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局規劃了南州代天府迎王平安祭交通動線 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東南州鄉溪州代天府「甲辰正科迎王平安祭典」，將於11月13日至18日，為期6天舉行，期間有多種祭祀儀式和民俗文化活動，及參與的宮廟、陣頭眾多，吸引大批信眾參與，轄區的東港警分局期前縝密規劃並結合義警、民防、義交等約百名人員共同執行迎王祭典期間治安及交通工作。

▲東港警分局規劃了南州代天府迎王平安祭交通動線 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局提醒民眾提前避開管制路段及先行改道行駛，避免耽誤寶貴時間，於活動期間會場周邊及遶境沿線道路實施交通管制封閉，相關時間、區域及管制措施如下：
(一)管制時間：12日(星期二)下午14時起至18日(星期一)上午6時止。
(二)管制路段：臺17線(林邊鄉中山路段)、林邊鄉和平路、人和路、成功路、新興路與中正路，南州鄉萬華路、七塊路、三和路、三民路、仁里路、三民路與人和路。

(三)崎峰堤防活動會場：
1、請王時間：13日(星期三)上午6時起(將視活動狀況彈性調整)，管制地點：海巡署崎峰安檢所旁路口、裕後路37號及63號旁巷子。
2、送王時間：17日(星期日)下午23時起(將視活動狀況彈性調整)，管制地點：海巡署崎峰安檢所旁路口、裕後路37號及63號旁巷子。

(四) 出巡、遶境、遷船儀式：13日上午6時起至18日6時止(每日上午7時至晚間23時，並視狀況提早或延後)，沿線實施彈性交通管制，管制範圍、路段：林邊鄉及南州鄉內道路(視隊伍行經時周邊道路狀況彈性調整)。

東港警分局建議民眾將車輛停放停車場，請勿違規停車或占用道路，鼓勵搭乘大眾運輸工具前往活動會場，提醒民眾如途中遇遶境隊伍，請遵從交管人員指揮疏導循序前進，共維週邊交通順暢，並隨時注意本身安全及隨身貼身物品，確保平安。

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