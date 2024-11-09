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男騎電動車發不動　屏東內埔警「使出1招」終發動

▲內埔警分局員警替鍾男重新啟動電動車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼內埔警分局員警替鍾男重新啟動電動車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

鍾姓男子騎乘電動車外出故障，求助內埔警分局，警方到場徵得其同意重新啟動電動車並踼起側柱，電動車終於順利啟動，警方提醒現行電動車幾乎都有保險裝置，如啟動後未將側柱踢起或置物箱未完全關閉，將無法啟動。

內埔警分局內埔派出所警員，日前執行備勤勤務接獲民眾報案，表示其電動車故障發不動，希望警方能聯絡車行到場協助。

30多歲的鍾姓車主向警方表示，電動車騎到一半故障，希望警方能協助聯繫車行到場處理；警方先詢問鍾男是否同意警方幫其重啟電動車，得到他同意後，警方先使用機車鑰匙重啟電門，並將側柱踢起，電動車即可行駛，並未有故障情形。

▲內埔警分局員警替鍾男重新啟動電動車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方提醒他現行電動車幾乎都有保險裝置，如啟動後未將側柱踢起或置物箱未完全關閉，啟動狀態之車輛會立即斷電，他看到愛車順利發動後，不斷向警方致謝，並感謝警方熱心的協助。

內埔警分局長郭譯隆表示，民眾騎車外出時如發現車子故障或是無法啟動時，可立即撥打110報案專線，請警方到場協助。現行科技日新月異，電動車已經越來越多人使用，電動車可以減少空氣汙染，對地球永續也可以盡一份心力，但電動車與一般傳統油車仍有不同，民眾騎車出門時可先了解電動車特性，避免突發狀況發生

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