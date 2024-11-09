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假女兒缺錢婦險遭詐47萬　屏東警聯手金融機構今年阻詐逾200件

▲屏東警分局今年以來，會同金融機構聯合成功阻詐200件以上 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局今年以來，會同金融機構聯合成功阻詐200件以上 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉李姓婦人遭詐騙集團佯稱其女兒急需47萬元，她著急趕到銀行匯款，被行員發現有異聯絡轄區的屏東警分局員警到場關心，共同成功阻詐。

▲屏東警分局今年以來，會同金融機構聯合成功阻詐200件以上 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局今年以來，會同金融機構聯合成功阻詐200件以上 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局表示，轄內共有59間金融機構，今年1-10月金融行員與警方合作臨櫃阻詐達200件以上，攔阻金額高達新臺幣9432萬元。經分析，發生詐騙案類以「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」及「解除分期付款詐騙」等三類最多；由於轄內長輩較多，「假冒親友詐騙」及「假冒司法機關詐騙」也常發生。

▲屏東警分局今年以來，會同金融機構聯合成功阻詐200件以上 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局今年以來，會同金融機構聯合成功阻詐200件以上 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方說，56歲李姓婦人日前遇到詐團偽裝成女兒進行聯繫，並誆稱周轉困難急需47萬元資金，她深信不疑，便前往新光銀行萬丹分行臨櫃匯款，所幸梁姓、黃姓行員機警，察覺有異聯繫警方，經警方到場了解勸說並與正牌女兒查證後，她才意識到遭遇詐騙，取消匯款。

分局長蔡培元表示，屏東警分局與轄內金融機構通力合作之下，今年度的阻詐表現亮眼；而在識詐方面，警政署新推出「打詐儀錶板」，是以簡明圖表即時呈現詐騙活動的各類數據，主要功能有：每日的詐騙狀況統計、打擊成果彙報、防詐宣導行動、詐騙類型分類、可視化圖表等多項功能，讓民眾可以掌握最新的詐欺情況，提升防詐意識，再由分駐(派出)所的警勤區同仁執行全面性的入戶識詐宣導，走入鄰里與民眾面對面接觸，並發送識詐小卡、提醒最新的詐騙手法，以與民眾互動的方式，加深民眾對詐欺的警覺，避免被騙。

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