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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍擬再提財劃法修正版本　下調「首都3%分配稅」、增財政貢獻度

▲財委會散會後推擠衝突，國民黨立委林思銘遭推擠跌坐。（圖／記者林敬旻攝）

▲財委會散會後推擠衝突，國民黨立委林思銘遭推擠跌坐。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

《財政收支劃分法》修法草案6日在藍綠激烈的肢體衝突下，國民黨召委陳玉珍3分鐘念完條文，將該法送出委員會。據悉，國民黨迅速讓財劃法出委員會，就是要「以戰逼談」，希望政院能儘快提出院版；此外，國民黨也將提出財劃法再修正版本，其中爭議的「首都3%分配稅額」會適度修改，同時計算公式除人口數外，也將納入財政貢獻度；此外中央還給地方的比例，不一定要15%，金額會再向下調整。

國民黨這次送出委員會的版本有兩大重點，一是主張將中央、地方的財政劃分由現行75比25，調整為60比40，中央應把15%收入還給地方，改善地方政府財政收入。第二大重點，是中央統籌分配公式設算入法，並劃一直轄市及縣（市）之普通統籌分配稅款分配方式。

但財政部試算指出，依據國民黨團版本，中央政府須額外釋出 6612 億元給地方政府。這樣大筆的金額下放到地方，讓綠營認為，國民黨版本刻意弱化中央；且以國民黨的試算方式來看，以新竹市為例，因新竹科學園區緣故，人均繳稅金額最高，統籌補助款及一般性補助款配回率僅有3.5 %，存在明顯不合理現象。

面對諸多爭議，一名國民黨立委說明，《財劃法》修正從5/20開始，經歷6次審查、2場公聽會、1次考察，及委員發言高達158人次，會議時間累計近38小時，不是綠營所稱「三分鐘出委員會」；《財劃法》已經25年沒有修改，上個會期國民黨就開始討論，原本希望行政院可以在這會期提出他們的院版過來，但沒想到行政院都沒有動作，為了讓該案可以繼續討論下去，只好採取「以戰逼談」戰術，讓《財劃法》修正案先出委員會，未來才可以繼續有討論的空間。

對於6日陳玉珍僅花3分鐘將法案送出委員會，不僅民進黨立委不滿，連民眾黨立委黃珊珊也認為國民黨過於草率。藍委坦言，當天混亂的情況下，國民黨策略是先以黨版僅7條條文的修正版本先送出，「若是念其他版本，或是加上民眾黨修正的70幾條，可能大家會打得更激烈」。

不過該藍委也表示，國民黨團的版本絕對不是最後定案的版本，會再提出修正版本，且民眾黨團也會再修改他們的版本，有可能在下次院會，以逕付二讀的方式，併同出委員會的國民黨版、綠委賴瑞隆、蔡易餘版本一起協商討論。

至於未來國民黨還會修改《財劃法》哪些部分？國民黨立委坦承，目前黨版的統籌分配公式設算以人口數為主，但新竹市的營所稅是全國最高，卻因為人口數少，分到金額確實不成比例，如此一來對新竹市民不公平，所以國民黨修正版本會再增加「財政貢獻度」。

而針對中央地方「垂直分配」的部分，國民黨原來的版本是主張將中央、地方的財政劃分由現行75比25，調整為60比40，中央應把15%收入還給地方。據悉，這部分國民黨也還會再調整，15%有可能再減少，也許金額可以降到3000億元左右。

至於黨版提到，台北市身為首都與國際金融重鎮，兼負較大責任，明定保留可供分配款項百分之三予台北市，引發綠營批評是金孫條款，連藍委柯志恩都持反對態度。一名黨團幹部表示，此一條文會再調整，但是他也指出，北市的上繳給中央的營所稅是全國第二高，但北市過去中央的補助款也是拿得最少的，所以如何在財政收支劃分中，讓北市拿到他們應得的，也會在修正案中仔細衡量。 

有藍委強調，《財劃法》25年沒有修改，但其實過程中朝野不是沒有試著修過，但最後都沒有成功，就是因為每個縣市都有自己的本位主義，大家都想多分到錢。但他認為，這次修法是一個契機，各縣市應該摒棄本位主義，以「先求有再求好」的心態，讓每個縣市分配到的錢都可以先增加，未來再一步步調整，不能說不管其他縣市，而總想分到更多的錢，這樣到最後就都沒得分了。

至於綠委賴瑞隆提案將空汙納入分配指標，藍委表示，這個部分，黨團內部也有討論，但因為空汙不只有高雄，台中等其他縣市也有，因此初步希望《財劃法》先不涉及空汙，但碳費將開徵，台中市長盧秀燕之前喊出「碳費8成留在地方」，新北市長侯友宜也同意此做法，也許可以在未來討論碳費時再一併考量。

▲財委會召委陳玉珍主持會議，台下張嘉郡、陳菁徽與蔡易餘發生推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝）

▲財委會召委陳玉珍主持會議，台下發生嚴重推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝）

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