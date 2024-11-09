「加密貨幣商人」在巴西機場遭暗殺槍斃！　生前曾收死亡威脅

▲巴西一名加密貨幣商人在機場遭暗殺。（圖／翻攝自GRR AIRPORT）



記者王佩翊／編譯

巴西一名加密貨幣商人疑似被捲入幫派暗殺事件，在聖保羅瓜魯柳斯國際機場遭槍手持步槍殺害。警方調查指出，死者曾被控洗錢，近日才與當地檢察官達成認罪協商，而他此前曾收到來自巴西最大犯罪集團的死亡威脅。

根據《衛報》報導，巴西聖保羅瓜魯柳斯國際機場發生黑幫涉入的槍擊案，導致一名巴西籍的加密貨幣商人死亡，另有3人受傷。警方指出，槍手坐在停在機場第2航廈外的一輛黑色轎車中，持步槍朝目標射擊，現場頓時槍聲四起。

由於2號航站樓主要負責國內航班，事發時人潮眾多，因此有3人也遭到這起暗殺事件波及受傷。

根據警方確認，死者是從事比特幣或加密貨幣交易的商人安東尼奧·維尼修斯·洛佩斯·格里茲巴赫（Antônio Vinícius Lopes Gritzbach），在此之前，他就曾經收到來自巴西最大犯罪集團「第一資本指揮部」（PCC）的暗殺威脅。

格里茲巴赫曾因涉嫌洗錢被調查，他不久前才與地方檢察官達成認罪協商，表示願意透露他與PCC之間的關係。目前還無法確定是否就是這樣才會被PCC盯上。

警方還無法確定這次暗殺槍擊的具體槍手人數。而在事發後，社交媒體上也流傳多段影片，畫面中有2名被害者因中彈倒地不起。

「第一資本指揮部」創立於1993年8月，迅速成為巴西最具威懾力的犯罪組織，並且掌控了巴西的毒品市場、走私管道、貧民窟及監獄，勢力範圍甚至延伸至亞馬遜地區。該組織還活躍於其他南美洲國家，例如鄰國巴拉圭，PCC曾被指控在此策劃價值數百萬美元的武裝搶劫和暗殺事件。

近年來，PCC不斷擴展該組織與國際間的聯繫，並且與玻利維亞的古柯鹼製造商、義大利黑手黨建立同盟。PCC的成員達數萬人，並涉足非法金礦開採等領域。

PCC現在已經控制南美洲其中一條最重要的毒品販運路線，該路線從玻利維亞通往巴西，再延伸至歐洲和非洲，也因此導致大量古柯鹼湧入歐洲。