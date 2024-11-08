下周東北季風甩雨襲北東3天　「桔梗」颱風挑戰生成

▲下周將再有一波東北季風影響，熱帶擾動可能發展成颱。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(9日)起東北季風減弱，氣溫略回升，迎風面雨勢趨緩，不過基隆北海岸、東北部有局部短暫雨；下周一到下周三清晨受另一波東北季風影響，高溫下降3到4度，北部和東半部有局部短暫雨。下周可能有颱風發展機會，一旦成颱將是今年第23號颱風「桔梗」，其中菲律賓東方熱帶系統發展路徑可能朝呂宋島前進。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天和周日東北季風減弱、銀杏颱風遠離，迎風面地區雨勢稍為趨緩，但是基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，桃園以北、花東、恆春半島有零星短暫雨。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明起氣溫略回升，林定宜說明，北部、東半部高溫約28到29度，中南部約30到31度，日夜溫差大；另銀杏颱風已到南海並往西移動，不會侵襲台灣，預計明天遠離，今天雖有長浪，明天將不會有長浪影響。

下周一東北季風增強，下周二到下周三清晨仍受東北季風影響，林定宜表示，這波冷空氣不強，高溫約下降3到4度，北部、東北部高溫約25度到28度，低溫22到23度，另桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下周三白天過後東北季風減弱，溫度回升，下周四、下周五轉偏東風，溫度稍回升，東半部有零星短暫雨。

▲未來一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

至於下周是否又有颱風生成，林定宜表示，除了銀杏颱風外，菲律賓東方、關島西方海面，有熱帶擾動發展，未來有發展颱風可能，多數預測路徑朝菲律賓呂宋島前進，僅少部分路徑預測稍為偏北；另關島東南方有兩個擾動幾乎連在一起且還在整合發展，由於一周後預測仍有很大變數，仍待進一步觀察。