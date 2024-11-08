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4熱帶擾動熱鬧排排站　高壓牽動2路徑！專家：台灣在可能轉向區域

▲▼4熱帶擾動排排站。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

▲4個熱帶擾動排排站。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

記者李姿慧／台北報導

11月出現熱帶擾動排排站，氣象專家吳聖宇表示，包括銀杏颱風在內，高壓南側出現4個熱帶擾動，一點都不像11月，熱鬧滾滾，路線大致往菲律賓靠近，有發展為熱帶低壓或颱風可能，「接下來高壓西側邊緣將東退跟西伸，台灣在擾動可能轉向的區域，若高壓東退，擾動可能往北轉向靠近台灣，若西伸將朝南海」。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，異常偏強且偏北的太平洋高壓，高壓南側出現了排排站的東風波動系統，由比較大範圍的衛星雲圖來看，從最西邊的銀杏颱風算起、中間的92W、最東邊的93W&94W，共有3個波動呈現等間距的排列，裡面則是包含了4個熱帶擾動，真的是一點都不像11月，熱鬧滾滾。

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至於未來可能的路徑，吳聖宇表示，未來這些擾動大致都會沿著高壓邊緣移動，除了已經進入南海的銀杏颱風可以先不管之外，後面的3個擾動大致都會先往菲律賓靠近，過程中也都不排除有發展的機會，變成熱帶低壓或颱風都有可能。

不過吳聖宇指出，較麻煩的是，接下來大陸上有西風短波槽東移，造成高壓西側邊緣東退跟西伸，「台灣剛好就在高壓變化區域內，也就是擾動可能的轉向區域，如果擾動靠近，西風短波槽讓高壓正好東退，擾動就有可能往北轉向，靠近台灣」；反之，如果擾動靠近時剛好遇到高壓西伸，持續西移進入南海的機會高，這些擾動本身移動速度以及短波槽移動發展程度都是關鍵，目前都還說不準，需持續觀察與留意。

吳聖宇表示，從銀杏颱風到後面這幾個擾動，都是很小隻的系統，呈現相當典型的東風波擾動特性，跟先前潭美、康芮這種季風槽擾動的巨大體型完全不同。個頭小的系統比較有機會自立自強發展起來，只要環境條件還不差就有機會發展，有時候還會發展到意外的強大，像銀杏就變成一顆威力驚人的小鋼炮，但是這種小颱風移動方向的變動性也很大，只要周邊環境有些變化，路徑就可能會跟著出現改變，下禮拜會是很值得觀察注意的一周。

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