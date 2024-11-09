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軟爛瑞典爸拿到監護權卻不養她　小一女童成跨國婚姻犧牲品

王威元（右２）不時會到學堂與孩子們互動，關心他們的學習狀況並傾聽孩子們的需求。（圖／讀者提供）

▲王威元（右２）不時會到學堂與孩子們互動，關心他們的學習狀況並傾聽孩子們的需求。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市三重區「元氣小學堂」專門照顧弱勢、單親或家庭功能失調的孩子，讓學童能在此學習、嬉戲以及好好吃飯，而這些孩子各有故事，台瑞混血的王小妹是跨國婚姻的犧牲品，「元氣小學堂」創辦人、市議員王威元則期望透過這個「課後的家」讓孩子們感受到溫暖與愛。

據了解，元氣小學堂9月開辦，至今已有20多位學生，他們多半是來自單親或隔代教養家庭，照顧者忙於工作，在經濟的壓力下分身乏術，無法給孩子完善的照護和陪伴。

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課輔老師林佳臻表示，在家庭照護失衡狀況下，班上有幾個孩子，在小學堂開辦前都是在便利商店完成作業，往往會受到來往客人的干擾，更容易被不法分子盯上，所幸如今小學堂創立，讓他們能在安全的空間學習。

父母親分別為瑞典、台灣人的王小妹目前就讀小學一年級，父母相戀結婚後生下了她，瑞典爸卻沒有因此負起做父親的責任，在沒有穩定工作的前提下棄妻女於不顧，只想要每天吃喝玩樂，過著富裕奢侈的生活。

元氣小學堂與新北市立圖書館合作，建置會定期更換叢書的行動書櫃，培養孩子閱讀習慣。（圖／讀者提供）

▲元氣小學堂與新北市立圖書館合作，建置會定期更換叢書的行動書櫃，培養孩子閱讀習慣。

媽媽為了讓瑞典爸能夠過上「理想中」的有錢人日子，犧牲自己為對方欠下了一屁股卡債，怎料付出了這麼多卻慘遭男方背叛，瑞典爸在婚內利用媽媽對其的愛意將她吃乾抹淨，得到利益後卻對婚姻不忠在外出軌，甚至與小三有了情種。

王小妹的媽媽揭穿此事後傷心欲絕，也看清男方的惡劣，下定決心要與他離婚，沒想到男方為了符合入出國及移民法規定，竟將女兒監護權拿走，只為得到在台居留權。而瑞典爸拿到王小妹的監護權後並沒有盡到扶養的義務，過去雖曾擔任過外語教師，但現在是處於失業狀態，整日無所事事，一個人獨居，領著微薄的失業補助過活，根本無力再扶養一個孩子。

王小妹雖和媽媽及奶奶住在一起，日子卻沒比較好過，媽媽為了還清為前夫背上的卡債，日兼3份工作，同時也犧牲掉陪伴女兒的時間，照顧的重擔全落在奶奶身上。奶奶由於年事已高患有慢性病，全天照顧孫女對她來說頗為辛苦，所幸在里長輾轉介紹下，王小妹加入「元氣小學堂」，成為開班第一個學生，在中午放學後能先到小學堂玩樂學習，傍晚再由奶奶接回家。

除了一樓的休憩區與二樓教室外，這裡也有電腦讓孩子能以更多元化的方式進行學習。（圖／讀者提供）

▲除了一樓的休憩區與二樓教室外，這裡也有電腦讓孩子能以更多元化的方式進行學習。

元氣小學堂因在光興國小附近，不少學生來自於此，光興國小校長鄭秋嬋提到課後照顧班及社團只到下午六時前即結束，確實會有一些弱勢學童課後無處安置。元氣小學堂補足了家庭與學校間的空窗，提供課輔、餐盒及陪伴需求，讓社區鄰里的學童有一個全面的照護環境，感謝王威元打造溫馨且安全的照顧空間，也期許此處未來能成為家庭與學校間溝通平台。

而小學堂不只是孩子們的課後天堂，同時也是家長們的救贖站。一位詹姓家長表示，她弟弟在離婚後就棄3個小孩於不顧，身為姑姑的她心生不忍，因而將姪子姪女帶回照顧，連同自己兒子一同照料，4娃重擔壓得她喘不過氣，為了一家溫飽，她往往要工作到晚上9點，孩子們的課後的照顧及課業問題也成為一大難題。孩子送到小學堂後她「壓力減輕很多」，不用在下班回家後再檢查課業進度，也能讓孩子早些休息養足隔日上課的精神。

王威元表示，開辦小學堂後得到滿滿成就感，他認為錢沒有消失，只是變成喜歡的模樣，在能力範圍內做出最大的努力，提供這些需要依靠的孩子一個處所安心快樂的成長，只要看到孩子的笑容就是最大的回報。

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