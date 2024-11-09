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立冬剛至太平洋4擾動　下周估再「生成2颱風」恐往北勾向台灣

▲▼ 。（圖／翻攝NOAA、typhoon2000）

▲西北太平洋面熱鬧，4個擾動排排站 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

立冬剛至，熱帶洋面仍十分熱鬧，今年第22號颱風「銀杏」持續朝西移動、遠離台灣，但之後又有3個熱帶擾動排排站，下周可能有機會再生成1到2個颱風，觀氣象看天氣粉絲團分析，11月西北太平洋同時有4個熱帶系統其實不太罕見，比較要留意的是後面2個擾動，可能西移到菲律賓近海時被往北勾走、靠近台灣。

氣象愛好「觀氣象看天氣」粉絲團分析，11月西北太平洋上同時有4個熱帶系統，其實並不是太罕見，因為菲律賓以東北緯20度以南洋面的海溫還適合擾動發展，要等到隆冬降臨時，太平洋高壓往南退到北緯15度時，熱帶系統的活躍期才可望到一段落，至少到下周還沒有看到明顯的冷空氣南下。

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▲▼ 。（圖／翻攝NOAA、typhoon2000）

▲下周恐有2個颱風再生成。（圖／翻攝typhoon2000）

觀氣象看天氣預估，未來海面上的其他3個擾動，都有形成颱風機會，時間約在2至3天後，其中92W路徑將直接通過呂宋島，比較要留意的是93及94W，未來到下周後期可能順著副高駛流，西移到菲律賓東方近海，若剛好有西風槽東移，擾動才有機會被往北勾走，進而往台灣方向接近，但一切還是等熱帶低壓生成以後再說。

中央氣象署預報員林定宜預報，今天、明天（9日、10日）東北季風減弱，銀杏颱風遠離，迎風面地區雨勢稍為趨緩，但是基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，桃園以北、花東、恆春半島有零星短暫雨。下周開始東北季風增強，14日到15日清晨仍受東北季風影響，這波冷空氣不強，高溫約下降3到4度，北部、東北部高溫約25度到28度，低溫22到23度，另桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

至於下周是否又有颱風生成，林定宜表示，除了銀杏颱風外，菲律賓東方、關島西方海面，有熱帶擾動發展，未來有發展颱風可能，多數預測路徑朝菲律賓呂宋島前進，僅少部分路徑預測稍為偏北；另關島東南方有兩個擾動幾乎連在一起且還在整合發展，由於一周後預測仍有很大變數，仍待進一步觀察。

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