長榮航勤換新裝「深灰搭綠色」　加碼毛線帽、防曬袖套

▲長榮航勤地勤人員換新制服，以深灰色搭配莫蘭迪綠及橄欖綠。（圖／長榮航勤提供）

記者蔡亞樺／台北報導

長榮航勤地勤人員全面換新制服，長榮航勤指出，新款制服以深灰色搭配莫蘭迪綠及橄欖綠進行色塊拼接，巧妙融入反光條，新制服的備品呼應同仁票選的實際需求，提供針織毛線帽以及防曬袖套，幫助員工適應機坪不同的天候挑戰。

長榮航勤表示，為更貼近同仁們工作上的實際需求，此次新制服在設計前，耗時近1年的規劃與討論，蒐集公司近1500名員工的意見反饋，並將多數員工對於布料材質的選擇及彈性等訴求納入設計中。

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▲長榮航勤地勤人員新制服，採用深灰色搭配莫蘭迪綠及橄欖綠。（圖／長榮航勤提供）

新款制服採用多數員工選出的Polo衫及大學T恤進行搭配，兼具功能性、舒適性、美觀。長榮航勤指出，新制服採用深灰色搭配莫蘭迪綠及橄欖綠，巧妙融入反光條，確保機坪作業安全，更有吸濕快乾以及高透氣性等機能，提高同仁於作業中的舒適性。

夏季制服採用含棉量較高的混紡材質，具備吸汗效果佳且好整理的特性；冬季制服使用保暖度佳的全聚酯纖維布料，工作褲採多功能口袋褲設計，搭配彈性纖維布料，提供多達6個口袋與2個掛勾的設計，新款外套的材質也改為更防風保暖的尼龍材質。

▲新制服材質具備伸縮彈性、吸濕快乾及高透氣性等機能，符合地勤實際工作需求。（圖／長榮航勤提供）

長榮航勤指出，全新改版的官方網站也同步上線，展現長榮航勤創新活力的形象，也提升用戶的使用體驗及加強品牌印象，新官網著重視覺的吸引力，換上全新公司形象照，搭配新制服，強調團隊合作及呈現年輕活力的工作氛圍。