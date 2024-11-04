　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮航勤換新裝「深灰搭綠色」　加碼毛線帽、防曬袖套

▲▼長榮航勤地勤人員換新制服，以深灰色搭配莫蘭迪綠及橄欖綠。（圖／長榮航勤提供）

▲長榮航勤地勤人員換新制服，以深灰色搭配莫蘭迪綠及橄欖綠。（圖／長榮航勤提供）

記者蔡亞樺／台北報導

長榮航勤地勤人員全面換新制服，長榮航勤指出，新款制服以深灰色搭配莫蘭迪綠及橄欖綠進行色塊拼接，巧妙融入反光條，新制服的備品呼應同仁票選的實際需求，提供針織毛線帽以及防曬袖套，幫助員工適應機坪不同的天候挑戰。

長榮航勤表示，為更貼近同仁們工作上的實際需求，此次新制服在設計前，耗時近1年的規劃與討論，蒐集公司近1500名員工的意見反饋，並將多數員工對於布料材質的選擇及彈性等訴求納入設計中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼長榮航勤地勤人員換新制服，以深灰色搭配莫蘭迪綠及橄欖綠。（圖／長榮航勤提供）

▲長榮航勤地勤人員新制服，採用深灰色搭配莫蘭迪綠及橄欖綠。（圖／長榮航勤提供）

新款制服採用多數員工選出的Polo衫及大學T恤進行搭配，兼具功能性、舒適性、美觀。長榮航勤指出，新制服採用深灰色搭配莫蘭迪綠及橄欖綠，巧妙融入反光條，確保機坪作業安全，更有吸濕快乾以及高透氣性等機能，提高同仁於作業中的舒適性。

夏季制服採用含棉量較高的混紡材質，具備吸汗效果佳且好整理的特性；冬季制服使用保暖度佳的全聚酯纖維布料，工作褲採多功能口袋褲設計，搭配彈性纖維布料，提供多達6個口袋與2個掛勾的設計，新款外套的材質也改為更防風保暖的尼龍材質。

▲▼長榮航勤地勤人員換新制服，以深灰色搭配莫蘭迪綠及橄欖綠。（圖／長榮航勤提供）

▲新制服材質具備伸縮彈性、吸濕快乾及高透氣性等機能，符合地勤實際工作需求。（圖／長榮航勤提供）

長榮航勤指出，全新改版的官方網站也同步上線，展現長榮航勤創新活力的形象，也提升用戶的使用體驗及加強品牌印象，新官網著重視覺的吸引力，換上全新公司形象照，搭配新制服，強調團隊合作及呈現年輕活力的工作氛圍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
銀杏颱風有縮小趨勢　後面可能出現桔梗颱風：有康芮既視感
噁心畫面曝！連鎖韓式料理驚見「蟑螂部隊鍋」
每天喝水2千cc！他仍長「6顆大結石」痛到滾地
獨／爆乳妹跨足二手精品！1個月狂賣破千名牌貨　銷售秘訣曝
潑汽油活活燒死人！　家屬求判死刑失望了
快訊／朱軒洋被爆換角王大陸　蔡淑臻回應了
台灣金聯董座2天後換人　施俊吉控：合理懷疑自己擋人財路
快訊／五月天花蓮開唱回歸！「免費入場」時間、地點公布
銀杏颱風滯留恐有共伴效應　猛灌3天雨彈「下到發紅」
律師突感慨「如果時光倒流，不會考大學！」　點名2職業：超賺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮航勤換新裝「深灰搭綠色」　加碼毛線帽、防曬袖套

北漂年薪百萬存不到錢！全場「見開銷狂吐槽」：回高雄吧

菜色介紹一半！女客突逼戴口罩「不然給我閉嘴」　同行人不忍了

獨／直播爆乳妹跨足二手精品！1個月狂賣破千名牌貨　銷售秘訣曝

陸籍貨輪擱淺挨批應變不足　航港局：明年打造首艘救援船

銀杏颱風有「縮小趨勢」　粉專：後面可能出現桔梗颱風

噁心畫面曝！連鎖韓式料理驚見「蟑螂部隊鍋」　衛生局出手了

LINE收到「1符號」他怒酸沒家教！一票爆共鳴：準備吵架的

今年國際觀光客估800萬人次　交長：明年1千萬目標不下修

學測撞期結業式！10萬考生請公假考試　校長：校園行政忙翻天

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

颱風來襲！家裡全淹水　一招自製「滑水道」輕鬆清

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

偶像的偶像！T1 Faker第五冠到手　昔拒中國240億挖角「為別人的目標」

長榮航勤換新裝「深灰搭綠色」　加碼毛線帽、防曬袖套

北漂年薪百萬存不到錢！全場「見開銷狂吐槽」：回高雄吧

菜色介紹一半！女客突逼戴口罩「不然給我閉嘴」　同行人不忍了

獨／直播爆乳妹跨足二手精品！1個月狂賣破千名牌貨　銷售秘訣曝

陸籍貨輪擱淺挨批應變不足　航港局：明年打造首艘救援船

銀杏颱風有「縮小趨勢」　粉專：後面可能出現桔梗颱風

噁心畫面曝！連鎖韓式料理驚見「蟑螂部隊鍋」　衛生局出手了

LINE收到「1符號」他怒酸沒家教！一票爆共鳴：準備吵架的

今年國際觀光客估800萬人次　交長：明年1千萬目標不下修

學測撞期結業式！10萬考生請公假考試　校長：校園行政忙翻天

劉德華承諾會再來！看到「觀眾席有70歲高齡粉絲」　霸氣：我娶妳

台灣金聯董座施俊吉遭拔喊「擋人財路」　官股人事令周三照行

賴清德主持防空輕型巡防艦安龍　曝3大意義：國艦國造穩健前進

許光漢請假獲准！確定參加金馬獎　阿部寬、關繼威來台頒獎添星光

美國總公司聲請破產保護　TGI FRIDAYS台灣代理商：興櫃計畫不變

台南農友上街頭抗議公糧13年不漲　請政府勿無情回報農友

全家開賣青森蘋果霜淇淋！新品甜點「蘋果紅茶閃電泡芙」半價吃

Zettabyte緯創「取得是方LY2產能」　AI資料中心明年上半年啟用

長榮航勤換新裝「深灰搭綠色」　加碼毛線帽、防曬袖套

立委考察北檢　黃國昌突現身「走管制門」猛批這件事

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

寧夏夜市樂喊「整修完成」　遊客到現場傻眼

同事上班用Excel看小說　釣出內行人

律師突感慨「時光倒流不會考大學」　點名2職業：超賺

全台8家國軍英雄館將熄燈！軍友社證實

芭樂降價每斤不到40元！農糧署教選購要訣　「韓式切法」掀熱潮

俄烏戰爭持續　還有6台人在當地奮戰

銀杏「2可能路徑」　恐滯留打轉

北東明起變天　颱風周五進逼台灣東南方「2地雨最猛」

人氣女優下海拍AV「因為存款剩4100元」

銀杏「最高機率路徑」曝　這2天最近

2025高雄跨年晚會首波卡司曝光

街邊神秘彩虹招牌　參加者曝內幕

更多熱門

相關新聞

世界先進運動會慶成立30年　 員工每人發1萬獎金

世界先進運動會慶成立30年　 員工每人發1萬獎金

晶圓代工廠世界先進今天在陽明交大田徑場舉辦趣味運動家庭日活動，慶祝30週年，董事長方略表示，未來將會迎來另外一個繼續大幅成長的30年，5年後新加坡12吋廠滿載，營收可望倍增至新台幣1000億元。

女空服員不再只穿裙裝！華航新褲裝「樣式曝光」　星宇也要推了

女空服員不再只穿裙裝！華航新褲裝「樣式曝光」　星宇也要推了

台南7校辦理「學美・美學」校園美感設計實踐分享會

台南7校辦理「學美・美學」校園美感設計實踐分享會

軒尼詩推LeBron James聯名版

軒尼詩推LeBron James聯名版

波音員工否決加薪35%提案！　繼續罷工

波音員工否決加薪35%提案！　繼續罷工

關鍵字：

長榮航勤制服官網員工設計

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

連恩遺體「防腐處理」運回英國　

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬回應了

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部

寧夏夜市樂喊「整修完成」　遊客到現場傻眼

同事上班用Excel看小說　釣出內行人

更多

最夯影音

更多

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面