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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍版財劃法讓地方炸鍋！　綠營痛批柯志恩：欺騙高雄市民

▲▼民進黨高雄市黨部主委黃文益 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃文益批柯志恩「左手掏空中央，右手欺騙高雄市民」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市黨部主委黃文益今（8）日在市議會再度劍指柯志恩，他指出，在各方壓力下，柯志恩總算出來召開記者會，說清楚國民黨版財劃法的立場，但是很遺憾，她不肯承認國民黨提出的版本與自己有關，地方炸鍋再說將來會調整版本，進入最終協商，這就是「左手掏空中央，右手欺騙高雄市民」。

黃文益說，柯志恩在記者會中，針對陳其邁市長對財劃法的主張照單全收，納入土地面積、人口老化、社福長照等人口指標，將陳其邁在意的空污碳排及營利事業營業額等，納入財劃法的指標計算，並將首都加給3%給排除，作為國民黨在協商時的版本基礎，都顯示國民黨高度認同陳其邁市長的意見。

▲▼民進黨高雄市黨部主委黃文益 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃文益批柯志恩「左手掏空中央，右手欺騙高雄市民」。（圖／記者賴文萱翻攝）

「高雄市民在意的是柯志恩在這過程當中，輕忽了高雄的聲音」，黃文益說，三騙四騙，一直說謊、硬拗，明明柯志恩是國民黨智庫執行長，又不肯承認國民黨提出的版本與自己有關，在審查過程中，一句為高雄說話的聲音都沒有，等到地方壓力炸鍋後，才在今天召開記者會，全部採納陳其邁的意見，再說將來會調整版本，進入最終協商。

黃文益表示，這些過程，民眾都可以看出就是國民黨一慣的套路，不會輕易被國民黨詐騙。如果按照國民黨版的財劃法修正後，雖然把餅做大，看似增加了地方的財政，但實際上是掏空中央財政，將造成中央在一般型補助及計畫型補助上無預算可支應，影響中央執政。

▲▼柯志恩召開財劃法記者會駁斥謠言。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼藍版財劃法引地方炸鍋，柯志恩召開記者會說明。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

黃文益強調，如果修正財劃法而導致影響了高雄的權益，相信大家都不會認同，但財劃法真正該面對的，是如何修正現行分配指標，兼顧水平跟垂直的公平性，以平衡城鄉發展差距。

民進黨高雄市議員邱俊憲議員也轟，國民黨整個記者會，主要解釋他們支持講要納入空污、土地面積、老年人口等等計算因子，基本上，就是支持陳其邁市長日前所講的高雄市政府建議的版本。結果記者會上這樣表達，但立法院要做決定時，卻又死心地支持國民黨版本，回到高雄時，才再說要支持高雄的方案。

邱俊憲批評，等到市民不滿了，才說現在送出去不是最後版本，柯志恩委員根本就是間接證明，國民黨強行送出委員會的法案，就是一個沒有共識的版本，根本就是在開人民社會的玩笑！

邱俊憲再次強調，未取得共識、充分討論的修法，預計可見的相關問題樣態眾多，但國民黨們不負責任的只想處理金額分配問題，相關配套討論與可行方案，卻看不得任何具體共識！這就只是在搶糧搶權、毀憲亂政！而不是為了這個國家長治久安！呼籲國民黨還是要懸崖勒馬、回頭是岸。

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