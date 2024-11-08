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全智賢最愛「BHC炸雞」台灣首店11／11開幕！連2天炸雞買1送1

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲韓劇《來自星星的你》千頌伊最愛「BHC炸雞」台灣首店來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓劇《來自星星的你》千頌伊（全智賢飾）最愛「BHC炸雞」終於登台，台灣首店就開在大巨蛋B2，一口氣搬出6款炸雞口味，包括人氣TOP3「星星炸雞」、「金王炸雞」及「醬王炸雞」，還有各式韓式點心小吃像是起司球、年糕熱狗串等，菜單、價格通通一次看，11月11日起正式開幕，並祭出炸雞買1送1限時優惠。

「BHC炸雞」因曾在韓劇《來自星星的你》亮相，掀起炸雞配啤酒的經典「雞啤文化」，目前在韓國有2千300多家門市，為當地前3大炸雞品牌。台灣為BHC炸雞海外的第7個據點，選在「大巨蛋」落腳，希望讓消費者免出國就能吃到正宗韓式風味。

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲「醬王炸雞」是選用韓式醬油結合蒜味的鹹香風味炸雞。

「BHC炸雞大巨蛋店」首波網羅6款炸雞口味，皆是使用大成新鮮冷藏雞肉製成，且為滿足台灣人喜好，特意選用大棒腿、小棒腿、二節翅及去骨腿塊共4部位，並以韓國原裝進口葵花籽油現點現炸，搭配2段式油炸工序，提升風味及脆度。

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲人氣口味TOP1為「星星炸雞」。

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲「金王炸雞」為必吃口味之一。

炸雞口味TOP3首推「星星炸雞」，雞肉外層包裹著酥脆麵衣，結合濃郁起司、香甜大蒜及洋蔥巴西里調製成的星星粉，鹹香滋味超級涮嘴，還能搭配起司優格醬沾著吃；「金王炸雞」則是把金黃炸雞刷上蜂蜜及特製大蒜醬；「醬王炸雞」的炸雞裹上以醬油為基底製成的秘製醬汁，搭配些許辣椒、芝麻點綴，香氣十足。除外還有「原味復古炸雞」、「火辣復古炸雞」及經典「洋釀炸雞」選擇。

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲韓食點心必吃「起司球」，每一口都能吃到牽絲口感。

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲豬肉豆腐鍋也深受不少消費者喜愛。

韓食點心、小吃則必吃「起司球」，有提供原味及星星口味，大口咬下炸出牽絲起司，搭配特製星星粉口感更升級，售價199元起；「粉紅醬炒年糕」，顛覆傳統辣炒年糕，選用濃郁奶香結合辣味製成醬汁，包裹在Q彈年糕上，讓人忍不住一口接一口；還有星星雞皮、星星年糕熱狗串、豬肉豆腐鍋等選擇。

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲BHC炸雞提供M、L及XL共3種不同份量選擇。

BHC炸雞皆提供M、L及XL共3種不同份量選擇，適合1人小食到6人共享，先是選擇喜歡口味，再選擇炸雞部位有「翅腿組合」及「去骨腿塊」，售價最低199元起至599元不等。

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲BHC炸雞菜單。※點圖放大

BHC炸雞大巨蛋店將於11月11日正式開幕，並祭出限定優惠，11月11日至11月12日前50組客人可享「炸雞買1送1」，單筆消費滿800元再送品牌開幕紀念袋。

BHC炸雞台北大巨蛋店
地址：台北市信義區忠孝東路四段505號B2（台北大巨蛋遠東Garden City B2 花園綠廊）
營業時間：11:00-22:00

▲▼Popeyes光復店。（圖／記者蕭筠攝）

▲Popeyes台灣2號店「光復店」已於10月23日開幕。（圖／記者蕭筠攝）

另外，美國知名連鎖速食店「Popeyes」台灣2號店「光復門市」也在今年10月23日插旗大巨蛋商圈，門市風格以鮮明橘、藍色做為主色調，營造活力十足的氛圍，再搭配大面積落地窗，讓店內光線充足通透，打造舒適的用餐環境。

▲網路代購喊出1000元！Popeyes炸雞開幕首3日每人限購3份。（圖／記者黃士原攝）

▲Popeyes炸雞主打使用肯瓊秘方醃製12小時製成。

Popeyes炸雞主打使用肯瓊秘方醃製12小時，再進行20次手工裹粉翻攪，接著以牛油炸製，打造香脆多汁的口感，堅持經典的美式路易斯安那風味，從極磅爽脆炸雞到招牌勁厚布里歐雞腿堡皆能吃到濃郁南部美味

除外還提供雞胸肉切塊烹炸的鬆脆小鮮肉雞塊、每隻雞只取2塊製作的鬆脆雞柳條、依循秘方食譜的私房秘製比司吉、以肯瓊香料製作的肯瓊裹漿脆脆薯條，以及正統路易斯安那家常菜─靈魂起司三重奏通心麵等選擇。

●Popeyes光復店資訊
地址：台北市大安區光復南路244號
營業時間：10:00-22:00

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