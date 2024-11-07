同事「1特質」很難混熟　過來人卻推爆：超讚的好嗎

▲有些同事不太會跟其他人交流。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的個性不同，有些人天生就不喜歡與人互動。近日有網友發文表示，有一種同事是這樣，總獨來獨往，不太與其他人交流，也不說八卦，只是默默的做自己的事情，可說是完全的「公私分明」，她要怎麼跟這樣的人混熟呢？貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「獨來獨往的同事」為標題發文，提到有一種同事是這樣，總是獨來獨往、沒有和誰特別要好、默默做自己的事，然後聊天時，不太會說到自己的生活，更不會說其他人的八卦。

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這樣的同事往往工作能力好，但相對孤僻，多數邀約都會拒絕，也不太與同事交流，只把話題放在工作的事情上，做到完全的公私分明。對於這樣的同事，原PO就想知道，該怎麼和對方混熟呢？

貼文曝光後，有網友表示，「就是我啊，但就只是不把職場人際看得太重，所以非常隨緣」、「職場請秉持一個觀念，言多必失啊」、「職場流行一句話：上班同事，下班不認識」、「並不是每個人都想當交際花的」、「職場一堆背後捅刀的垃圾，不想跟人聊代表不希望有人打擾，你就不要打擾他了」。

還有網友直呼，「這種同事超讚的好嗎？我恨不得我公司同事全是這種人」、「我不排斥獨來獨往的同事，畢竟那種同事不會害人、勾心鬥角，也可以在團隊裡擔任神隊友」、「這樣的人反而是職場上最沒問題的人」、「這種同事超棒，既是神隊友，又不愛八卦」、「當你有一天被信任的同事背後捅刀，就知道這位獨來獨往同事 ，是完美的好同事」。